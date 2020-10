¡Toda una guerrera! Daniella Álvarez muestra avances de su recuperación

View this post on Instagram

El pie derecho de #DaniellaAlvarez comienza a reaccionar luego de haber perdido sensibilidad tras sus cirugías y amputación de su pie izquierdo🙏🏻 Días antes había compartido parte de las terapias que tiene para despegar su pie y lograr recuperarlo en un 100%, además de seguir perfeccionando su equilibrio ✨