¿Tóxica? Le pagó a unos ladrones para que le quitaran el teléfono a su novio y poder revisarlo

Una joven publicó un video en la red social TikTok, donde comenta el caso en el que le mando a robar el celular a su novio, solo para revisar si le era infiel.

“Cuando me acuerdo que le pagué a un asaltante para robarle el cel a mi novio, porque quería ver si me era infiel, lo terminé de revisar y se lo di”, comentó en el video.

Rápidamente, el video se hizo viral y suma más de un millón de reproducciones, por eso causó muchas reacciones entre los usuarios, algunos comentaron y apoyaron a la joven por su creatividad, pero otros aseguraron que es una relación ´toxica´.

Asimismo, los internautas en medio de las dudas, le preguntaron a la joven si había encontrado o no algo en el teléfono de su novio, a lo que ella respondió: “Después, cuando el ladrón vendió el cel me marcó para darme la mitad del dinero, porque efectivamente si me ponía los cuernos”.

Complementó diciendo que las personas a las que les había pagado para que robaran, le devolvieron parte del dinero como una consolación.

