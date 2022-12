Tuve un accidente cuando tenía 5 años y estuve 3 días en coma: Luis C. Cifuentes

Luis Carlos Cifuentes, importante artista colombiano, habló en Blanco y Negro sobre su carrera y lo que ha sido su vida alrededor del arte.



Cifuentes, un santandereano de 38 años que vive en Bogotá, fue diseñador y director de arte de la Revista Soho.



Hace poco más de 3 años se retiró de los medios para dedicarse a lo que alguna vez fue su hobby y ahora es su profesión de tiempo completo: pintar.



“Tuve un accidente muy pequeño, tenía 5 años y estuve 3 días en coma. Producto de ese accidente perdí la memoria y no recordaba quien era, no tengo recuerdo antes de esa edad”, manifestó.



Cifuentes fue claro en decir que la vida de él comenzó a los 5 años de edad, después del terrible accidente que tuvo y que le costó un poco la relación con su familia.



“Mi papá nació en 1911 y le llevaba 40 años a mi mamá, algo que dificultaba un poco su relación”, dijo el artista.



Cabe señalar que este gran artista ha dibujado con chocolate a los niños del Chocó, hizo un mural con café de 4 por 6 metros para un Starbucks en Bogotá, dibujó al creador de Chocorramo con su crema de chocolate y hasta pintó al presidente Juan Manuel Santos con mermelada de mora.



Las redes sociales son la plataforma perfecta que utiliza Cifuentes para compartir cada uno de sus trabajos, que tiene seguidores de todas las partes del mundo.



Preguntado sobre si quiere ser reconocido como ilustrador, diseñador o artista, Cifuentes manifestó que no cree que sea necesario separarlo todo.



“Uno tiene cierto talento y puede hacer varias cosas. Todo se complementa, como ilustrador aprendí muchas cosas de arte que ahora dejo en los lienzos. Puede que un día me aburra de pintar y decida trabajar con esculturas o comics. Lo importante es que todo hace parte de lo que es y puede hacer uno”, señaló.



Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.



Publicidad