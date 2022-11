Una cámara, un libro y buena música, la forma de viajar de Pirry

El escritor, presentador, zootecnista y periodista empírico, Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, contó en Travesía BLU que es lo más importante a la hora de realizar un viaje.

“Viajo principalmente por conocer esa tribu que nadie conoce, interactuar con ese animal que casi nadie ve, descubrir los paisajes, así es difícil perder esa capacidad de sorprenderse, siempre hay algo”, comentó.

Para el presentador, en sus viajes nunca puede faltar la música y la lectura, pues, según él, lo conectan con el lugar a donde va.

“Para cada viaje hay una canción o un repertorio especial, siempre escucho música o leo un libro que me conecte con el lugar a donde voy. Soy muy desprendido de llevar cosas materiales a los viajes, pero siempre llevo la cámara, no tiene que ser necesariamente la misma, sino la que me parezca más practica en el momento, un libro y la música”, indicó.

Pirry resaltó que, aunque siempre hay un plan de viaje, lo interesante es desviarse de vez en cuando y dejarse sorprender.

“A veces es mejor esperar y dejar pasar un vuelo. Por ejemplo, una vez, viajando a través del pacifico sur, me encontré con que están en pleno festival en Papúa, Nueva Guinea, es una cosa única en el mundo y es un destino increíble como para no hacer el sacrificio y desviar el recorrido”, mencionó.

Escuche la entrevista en Travesía BLU aquí: