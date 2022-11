Video: joven se salvó de ser atracada luego de ofrecerle sus onces del colegio al ladrón

A través de la plataforma TikTok una joven de México se volvió viral luego de confesar por medio de un video que casi fue asaltada en el bus de regreso a su casa en la época del colegio, pero gracias a que había comprado una mantecada momentos antes para sus onces, se salvó de que la atracaran ya que se la regaló al ladrón.

La protagonista de esta historia se llama Sofia Rosales, quien vivió esta particular situación cuando estaba en el colegio. Según la mujer, el suceso ocurrió entre 2014 y 2016 cuando aún estaba cursando el bachillerato.

Luego de asistir al colegio como cualquier día normal, Sofia se dirigió a su casa después de clases y compró una mantecada en el camino, producto que la iba a sacar de apuros ante una situación de temor. Después, Rosales tomó el bus, pero cómo iba muy lleno, decidió irse de pie.

Durante el trayecto del bus, la joven notó que se subieron unos hombres sospechosos al vehículo, mientras ella sacaba la mantecada que compró para comérsela. De repente, uno de los atracadores se hizo al lado de Sofía, pero la mujer, con una actitud inocente, decidió ofrecerle su comida en un gesto de amabilidad.

En un principio, el delincuente rechaza la comida, pero Sofía le insiste y al final decide tomarla: “yo, así como de ‘no, sin problema, a mí me gustan mucho ¿seguro que no quiere?’ Y me dice: ‘bueno, gracias’ y la agarró".

Luego de comerse la mantecada, el delincuente les avisa a sus compañeros para que empiecen el atraco en el bus, mientras iban un montón de personas en el vehículo. Los ladrones, sin piedad, empiezan a hurtarle todos sus objetos a los pasajeros, pero, cuando llegan hasta donde Sofía, el hombre que le recibió sus onces les dice que ella no merecía ser robada.

Sofía, se salvó de que le robaran un iPod y 50 pesos mexicanos, que en Colombia equivalen a unos $12.500 pesos colombiano.

Al final, Sofía logró salir con sus objetos personales del robo e, incluso, cuando los ladrones iban a salir del bus, el delincuente con el que habló la joven le agradeció por la comida.

