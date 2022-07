'Pistolita', guitarrista de Darío Gómez durante 38 años, lloró desconsolado la muerte del ídolo

Luego de la inesperada partida de Darío Gómez en una clínica de Medellín, la música popular continúa de luto. Las muestras de cariño no cesan en redes sociales y los mensajes de admiración hacía el ídolo de generaciones enteras cada vez son más sentidos.

Precisamente, una de las imágenes más desgarradoras que se vieron en las últimas horas es de quien fue su guitarrista por casi cuatro décadas. El requintista Aníbal Ramírez, más conocido como ‘Pistolita’. En una publicación en redes sociales se le ve muy conmovido y llorando desconsolado tras la partida del que consideró su hijo.

Fueron incontables las horas de fiestas, conciertos y eventos familiares en los que compartieron. ‘Pistolita’ y el 'rey del despecho' forjaron una amistad que iba más allá de lo laboral y convirtió su relación en un lazo familiar que hoy se ve fracturado por la muerte del cantante paisa.

Las lágrimas y el dolor del guitarrista fueron evidentes. Desconsolado, Ramírez lloró al enterarse de la muerte del artista con quien compartió por años, en diferentes etapas no solo de la carrera artística sino de la vida en sí.

💔😭 Un gran maestro pistolita, muy carismático: pic.twitter.com/yJuKakTJx8 — CésarLR (@cesarecolo76) July 27, 2022

Darío Gómez nació el 6 de febrero de 1951, en el municipio de San Jerónimo, Antioquia, y con los años se convirtió en uno de los mayores exponentes de la música popular colombiana.

Su legado musical consta de una treintena de producciones llenas de éxitos y de temas que son toda una joya para las generaciones que crecieron con su música.

El artista estará en cámara ardiente en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín y será despedido con su más grande éxito: ‘Nadie es eterno en el mundo’, tal y como era su deseo.

