Tecnología  / Adiós a querido internet: empresa apagará sus últimos módems a finales de septiembre

Adiós a querido internet: empresa apagará sus últimos módems a finales de septiembre

La compañía de internet no especificó cuántos usuarios se vieron afectados por la interrupción de este servicio. Esto es lo que se sabe.

Módem de internet_Imagen FX.jpg
Módem de internet
Foto: referencia, Imagen FX
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 11, 2025 12:13 p. m.

Los legendarios módems de internet de AOL (America Online), que acompañaron los primeros pasos de la web, serán desactivados el 30 de septiembre, anunció la compañía estadounidense.

"AOL evalúa periódicamente su productos y servicios y decidió descontinuar el acceso a internet por conexión telefónica", declaró la antigua estrella de internet en la nota de un blog.

La compañía no especificó cuántos usuarios se vieron afectados por la interrupción de este servicio. Según el medio estadounidense CNBC, AOL tenía 2,1 millones de clientes de módem en 2015, una cifra que se redujo a unos pocos miles de 2021.

Módem de internet_Grok.jpg
Módem de internet
Foto: Grok, referencia

Con sus pequeños dispositivos, conectados a un teléfono y una computadora, y sus suscripciones comercializadas desde mediados de la década de 1990, la compañía impulsó el auge de internet en muchos países.

Reconocibles por su característico ruido, una mezcla de crujidos y pitidos agudos, los módems permitían a los usuarios conectarse a un internet que entonces se componía principalmente de páginas estáticas y texto.

Pero con la aceleración de los avances tecnológicos en telecomunicaciones, los proveedores de acceso a internet se inclinaron hacia tecnologías más rápidas, con ADSL y, más adelante, fibra óptica.

En 2017, AOL ya había despertado la nostalgia de muchos antiguos usuarios al cerrar su servicio de mensajería instantánea AIM, lanzado en 1997.

