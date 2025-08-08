En vilo internet para 100.000 estudiantes de colegios públicos de Santander

A una semana de terminar el contrato para la prestación del servicio de internet en 1.500 instituciones educativas públicas de 82 municipios de Santander, el Ministerio de Educación y el OCAD aun no autorizan la adición que solicitó la Gobernación departamental para que 100 mil estudiantes no se queden sin conectividad en lo que resta del año escolar de 2025.

Según explicó el secretario de Educación de Santander, Nicolás Ordoñez, el próximo 15 de agosto se vence el actual contrato con el operador del servicio de internet.

“La solicitud que se está haciendo desde la Gobernación de Santander al proyecto que se tiene es una adición de alrededor de $7.000 millones que tienen que surtir un trámite en el Ocad toda vez el origen de este es de allí, y la solicitud que se está haciendo es en la parte técnica al ministerio como a quienes componen el OCAD de hacer la aprobación de esa misma adición para que los niños no corran el riesgo de quedar sin conectividad”, explicó el secretario Ordoñez.

Señaló el funcionario que se trata de recursos propios de la Gobernación de Santander, en su gran mayoría de regalías.

“El temor es que los niños se nos queden sin Internet y por eso estamos solicitando al Ministerio de Educación y al OCAD que hagan esta aprobación lo más pronto posible para poder seguir prestando el servicio educativo con la conectividad a las escuelas, sobre todo”, dijo Ordoñez.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, también hizo un llamado para evitar que los estudiantes de colegios y escuelas de zona urbana y rural de 82 municipios se queden sin internet.

Publicidad

“Es un contrato, creo que por $60.000 millones de pesos, ese contrato se acaba ahorita en agosto. Ahí tenemos un riesgo grande, que todas las escuelas del departamento se queden sin internet, porque el Ministerio de Educación, que lo que tenía era que dar un visto bueno, ahora dice que eso no se puede hacer por regalías, cuando ya lo habían hecho en la administración anterior”, manifestó el gobernador Díaz Mateus.

De quedarse sin internet las instituciones educativas públicas de 82 municipios de Santander, no solo se afectarán las clases de tecnología sino las actividades administrativas en cada uno de los colegios y sus sedes.