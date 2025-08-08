Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En vilo internet para 100.000 estudiantes de colegios públicos de Santander

En vilo internet para 100.000 estudiantes de colegios públicos de Santander

La Gobernación de Santander espera la aprobación de recursos por parte del Ministerio de Educación para adicionar al contrato de internet para 1.500 instituciones educativas.

Conectividad.jpg
Conectividad
Foto: AFP
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: agosto 08, 2025 11:21 a. m.

A una semana de terminar el contrato para la prestación del servicio de internet en 1.500 instituciones educativas públicas de 82 municipios de Santander, el Ministerio de Educación y el OCAD aun no autorizan la adición que solicitó la Gobernación departamental para que 100 mil estudiantes no se queden sin conectividad en lo que resta del año escolar de 2025.

Según explicó el secretario de Educación de Santander, Nicolás Ordoñez, el próximo 15 de agosto se vence el actual contrato con el operador del servicio de internet.

“La solicitud que se está haciendo desde la Gobernación de Santander al proyecto que se tiene es una adición de alrededor de $7.000 millones que tienen que surtir un trámite en el Ocad toda vez el origen de este es de allí, y la solicitud que se está haciendo es en la parte técnica al ministerio como a quienes componen el OCAD de hacer la aprobación de esa misma adición para que los niños no corran el riesgo de quedar sin conectividad”, explicó el secretario Ordoñez.

Señaló el funcionario que se trata de recursos propios de la Gobernación de Santander, en su gran mayoría de regalías.

“El temor es que los niños se nos queden sin Internet y por eso estamos solicitando al Ministerio de Educación y al OCAD que hagan esta aprobación lo más pronto posible para poder seguir prestando el servicio educativo con la conectividad a las escuelas, sobre todo”, dijo Ordoñez.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, también hizo un llamado para evitar que los estudiantes de colegios y escuelas de zona urbana y rural de 82 municipios se queden sin internet.

Lea también:

  1. Levantan bloqueo en La Gómez.jpg
    Blu Radio. Levantan bloque en La Gómez //Foto: suministrada
    Santanderes

    Levantan paro de volqueteros en Santander tras acuerdos con firma contratista de obra vial

  2. Luis José Jaimes Trillos exalcalde de Villanueva Santander.JPG
    Imagen de archivo. Luis José Jaimes Trillos exalcalde de Villanueva Santander
    Santanderes

    Condenan a exalcalde de Villanueva, Santander, por irregularidades en contratos

Publicidad

“Es un contrato, creo que por $60.000 millones de pesos, ese contrato se acaba ahorita en agosto. Ahí tenemos un riesgo grande, que todas las escuelas del departamento se queden sin internet, porque el Ministerio de Educación, que lo que tenía era que dar un visto bueno, ahora dice que eso no se puede hacer por regalías, cuando ya lo habían hecho en la administración anterior”, manifestó el gobernador Díaz Mateus.

De quedarse sin internet las instituciones educativas públicas de 82 municipios de Santander, no solo se afectarán las clases de tecnología sino las actividades administrativas en cada uno de los colegios y sus sedes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gobernación de Santander

Ministerio de Educación

Bucaramanga