Aumentan identidades falsas en Uber, Rappi y otras plataformas: hay más de 800.000 cuentas ilegales

En Colombia y en otros países son bastante reconocidos los servicios de plataformas de domicilios y de transporte como Uber, Didi, Rappi, iFood, Uber Eats, entre otras. Normalmente, las personas suelen usarlas por la practicidad y comicidad que ofrecen, pues permiten hacer pedidos desde cualquier lado o llegar a algún destino rápidamente.

No obstante, un informe reciente dio a conocer el preocupante aumento de identidades falsas en este tipo de aplicaciones. Además, se hallaron más de 800.000 cuentas ilegales de Uber y DoorDash en redes sociales.

El estudio hecho por la compañía Tech Transparency Project indica que estas y otras plataformas de servicios similares en la región también enfrentan otros desafíos, que se han vuelto en algo constante para las empresas.

Aumento de identidades falsas en aplicaciones como Uber y Rappi

Desde hace un tiempo el sector entró a formar parte de las industrias afectadas por el “fenómeno de suplantación de identidad” una latente amenaza para la reputación de las plataformas.



El informe detalla que inicialmente el problema se tomó como un manejo administrativo, pues repartidores y conductores usaban cuentas prestadas o las compartían. Tiempo después esto derivó a un riesgo mayor.

Actualmente, se reportan casos de identidades falsas, documentos manipulados digitalmente, cuentas tomadas por terceros (account takeover) y uso de deepfakes para superar controles de verificación. Lo anterior, podría generar “situaciones que pueden llegar a comprometer más que la reputación, la integridad de los usuarios de estas plataformas”.

Foto: Freepik.

Situación en Colombia: preocupación por "mercado negro"

En el territorio nacional, la situación no es distinta, pues hay documentaciones de un "mercado negro", de perfiles de repartidores de Rappi vendidos por hasta $160 dólares; esto mismo ocurre en otros países de la región.

Publicidad

De hecho, una investigación reciente encontró un mercado negro internacional que opera con ventas y arriendo de cuentas activas de repartidores en servicios como “Uber Eats, PedidosYa y Rappi, con precios que varían entre $22 a $128 dólares, dependiendo del tipo de cuenta y su antigüedad”.

Frente a esto, David Rojas, CEO de Intexus, una firma latinoamericana especializada en tecnologías para la gestión de identidad, manifestó que “no está en riesgo solo la operación logística, sino algo mucho más valioso: la confianza” de las personas que usan estos servicios.

El informe advierte que la situación se agrava cada vez, pues en un contexto donde la tecnología sigue evolucionando, la forma de cometer fraudes, también. Este tipo de delitos se han vuelto más accesibles y sofisticadas. En Chile y Colombia hay registros de bandas que usan documentos digitales de identidad falsificados con el objetivo de infiltrarse en las aplicaciones.

Publicidad

Asimismo, la compañía halló más de 800.000 cuentas ilegales de conductores de Uber y DoorDash en Estados Unidos activas en redes sociales. Este alto número de ilegalidades se debe a la combinación de informalidad laboral, migración irregular y la ausencia de una regulación en la región, según indica la investigación. Para repartidores y conductores, los perfiles falsos o robados son vistos como un recurso económico disponible que es muy explotado.



¿Cómo mitigar esta problemática?

El informe de la empresa de seguridad indica que la solución a esta problemática está en los modelos de verificación de identidad en tiempo real que van más allá del enrolamiento inicial que se hacen en todas las plataformas.

Rojas, por su parte, comenta que “el fraude ya adoptó inteligencia artificial. Si las plataformas no responden con identidad inteligente, están perdiendo desde el diseño”.

Existen interfaces avanzadas que combinan detección de fraudes con ayuda de la IA generativa e integran herramientas de filtro como:

Foto: Facebook, Alcaldía de Bogotá.

Crear reglas dinámicas.

Simulaciones de riesgos.

Respuestas automáticas en tiempo real.

Seguimiento y perfilamiento continuo de cuentas.

Implementación de escenarios preventivos frente a amenazas como el SIM swapping.

Otra de las soluciones se encuentra al momento de la entrega. De acuerdo con el CEO de Intexus, se debería requerir una verificación biométrica rápida, como de reconocimiento facial y de voz, directamente desde la app del repartidor.

“Esta validación se realiza junto con el código de entrega habitual, asegurando que no solo se confirme el pedido, sino también la identidad real del repartidor, evitando suplantaciones o usos indebidos de cuentas”.