Blu Radio  / Tecnología  / Aplicaciones  / Aumentan identidades falsas en Uber, Rappi y otras plataformas: hay más de 800.000 cuentas ilegales

Aumentan identidades falsas en Uber, Rappi y otras plataformas: hay más de 800.000 cuentas ilegales

Un informe reciente dio a conocer el preocupante aumento de identidades falsas en este tipo de aplicaciones. Además, se hallaron más de 800.000 cuentas ilegales de Uber y DoorDash en redes sociales.

