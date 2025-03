¿Es seguro usar su huella o rostro para acceder a apps? Cinco claves para evitar fraudes

Con el aumento del fraude digital, la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad se ha vuelto crucial. En este contexto, empresas como OlimpIA desarrollaron innovaciones basadas en inteligencia artificial que detectan intentos de suplantación y fraudes en tiempo real, cerrando brechas de seguridad de manera más eficiente.

El reconocimiento facial y las huellas dactilares han revolucionado la manera en que las personas acceden a sus dispositivos, aplicaciones y plataformas financieras. Sin embargo, su uso sin las debidas precauciones puede exponer a los usuarios a riesgos significativos. Aunque estos sistemas validan la identidad del usuario, no siempre garantizan que sea el propietario legítimo del dispositivo, lo que deja abierta la posibilidad de accesos no autorizados a información sensible.

El panorama en Colombia refleja esta vulnerabilidad. Según una encuesta de Dynata, el 17% de la población ha sido víctima de robo de identidad digital, y el 19% ha sufrido delitos cibernéticos en el último año. Estas cifras evidencian la sofisticación de los fraudes digitales y la urgencia de adoptar medidas de protección más avanzadas.

Huella digital Foto: Platzi

Diego Giraldo, director de producto en identidad digital de OlimpIA, destacó la importancia de contar con sistemas de verificación biométrica robustos.

Publicidad

“El fraude de transacciones en línea ha evolucionado. Hoy la validación en tiempo real es fundamental para evitar accesos no autorizados y posibles casos de suplantación. Las soluciones actuales deben ir más allá del cotejo facial y dactilar, incorporando tecnología avanzada impulsada por inteligencia artificial, que garantice que la persona autenticada es quien dice ser y esté presente en el momento de realizar la transacción”.

OlimpIA ha implementado soluciones sofisticadas de identidad digital basadas en IA, capaces de detectar intentos de suplantación en menor tiempo. Su sistema no solo reconoce rasgos faciales, sino que también analiza la interacción del usuario con el dispositivo en tiempo real, previniendo fraudes a través de fotografías 3D, videos o deepfakes. Además, sus procesos de autenticación de huellas están homologados por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), lo que refuerza la seguridad de sus plataformas.

Cinco claves para proteger la identidad digital

Para fortalecer la seguridad y prevenir fraudes digitales, OlimpIA recomienda a los usuarios adoptar las siguientes medidas:

Activar verificaciones adicionales: Utilizar un segundo factor de autenticación, como biometría o factores aleatorios, en combinación con contraseñas de un solo uso (OTP) generadas de forma dinámica. No compartir datos biométricos: Evitar registrar el rostro o la huella en aplicaciones desconocidas, ya que algunas pueden almacenar esta información sin consentimiento. Proteger el dispositivo: Configurar un código PIN o una contraseña robusta como respaldo, ya que la biometría local del dispositivo no siempre es suficiente para proteger los datos si alguien accede físicamente al teléfono. Prevenir fraudes digitales: Verificar que las plataformas utilizadas cuenten con mecanismos de detección de vida en tiempo real, capaces de evitar la suplantación mediante fotografías, videos o deepfakes. Mantener el sistema actualizado: Instalar las actualizaciones de aplicaciones y sistemas operativos, ya que suelen incluir mejoras en seguridad.

La acreditación internacional de tecnologías biométricas es un factor clave para que las empresas garanticen la seguridad de sus plataformas digitales, fortaleciendo así la protección de los usuarios concluyó Giraldo.

Publicidad

Aunque la autenticación biométrica es una de las herramientas más seguras en la actualidad, la protección de la identidad también depende del usuario. Adoptar buenas prácticas y utilizar plataformas confiables marcará la diferencia en la lucha contra el fraude digital.