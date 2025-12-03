Netflix elimina herramienta clave que permite el envío de contenido desde un celular al televisor

Una de las plataformas de streaming más famosas a nivel mundial es Netflix, pues cuenta con más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo, según datos agregados a corte de agosto de este año.

En los últimos días, muchos usuarios comenzaron a notar un cambio con una de las funciones de la interfaz que facilitaba el envío de contenido de un dispositivo a otro.

Netflix elimina función clave para compartir contenido

La función que fue eliminada por la empresa es el emblemático ícono de ‘cast’, un atajo que permite enviar desde el celular una serie o película al televisor, ahora ha desaparecido.



La compañía confirmó que se trata de un cambio definitivo, por lo que la función fue retirada para la mayoría de televisores y dispositivos de streaming recientes, afectando a millones de usuarios que ya tenían esta acción interiorizada.

Por medio de su centro de ayuda, Netflix dejó claro que “ya no admite la transmisión de programas desde un dispositivo móvil a la mayoría de televisores y dispositivos de streaming para TV”.

Foto: Freepik.

En consecuencia, ahora será necesario usar el control remoto físico del televisor o del dispositivo para navegar en la aplicación y reproducir contenido.

Netflix no ha ofrecido una explicación técnica sobre por qué retiró esta función. Sin embargo, se cree que la medida busca homogeneizar la experiencia del usuario, privilegiando el uso directo de la app en el televisor en lugar de hacer del celular un control remoto alternativo.



Detalles de la función eliminada y qué implica para los usuarios

Para quienes estaban acostumbrados a empezar sus búsquedas en el celular, porque es más cómodo escribir, navegar y seleccionar contenido desde allí, ahora deberán hacer todo desde la pantalla del televisor, usando el control remoto.

Además, para quienes usan versiones de Netflix con anuncios o dispositivos modernos como Chromecast con Google TV, el cambio será más drástico.



¿Qué dispositivos aún permiten casting?

Frente a esto, es importante saber qué dispositivos en Colombia (y en general) todavía permiten hacer ‘casting’ desde el celular con Netflix, y cuáles se han quedado por fuera después del cambio anunciado:

Solo los modelos antiguos de Chromecast (tercera generación o anteriores, es decir, aquellos que no tienen control remoto, mantienen la función de enviar contenido.

Algunos televisores que integran de fábrica compatibilidad con Google Cast, es decir, los TV con ‘cast’ nativo, seguirían permitiendo el ‘casting’.

Incluso en esos equipos compatibles, la función no está disponible si se tiene un plan de Netflix con anuncios.

¿Qué dispositivos ya no permiten casting?

Los dispositivos recientes de streaming, como Chromecast con Google TV o Google TV Streamer, ya no son compatibles con ‘casting’ desde la app móvil de Netflix.

Tampoco funcionan en la mayoría de Smart TV modernos con sistema operativo propio o con Google TV, es decir, la mayoría de televisores actuales.

La eliminación del ‘casting’ se aplica independientemente del plan de suscripción, incluyendo los planes sin anuncios.

¿Cómo saber si el celular o TV aún son compatibles?

De acuerdo con el centro de ayuda de Netflix, para confirmar si el televisor o dispositivo pueden seguir usando ‘casting’ hay que revisar lo siguiente:

Foto: Freepik.