Asamblea Constituyente
Aeropuerto El Dorado
Trump contra Petro
Álvaro Leyva

Entretenimiento  / El final de la quinta temporada de Stranger Things se podrá ver en cine: estas son las fechas

El final de la quinta temporada de Stranger Things se podrá ver en cine: estas son las fechas

La cuarta temporada de la serie, estrenada en 2023, alcanzó las 140 millones de vistas, siendo una de las series más queridas de la plataforma. La quinta entrega tendrá un lanzamiento histórico jamás visto en una serie de Netflix.

Netflix confirmó la fecha en la que se podrá ver el último capítulo en cines.
Foto: Netflix / Image Fx
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Stranger Things se ha convertido en la serie en inglés más vista de Netflix y ha atravesado diferentes polémicas, producto de una huelga realizada por los guionistas en 2023, que produjo la pausa de las grabaciones y generó incertidumbre para una posible fecha de lanzamiento, según lo afirmó la revista People.

Stranger Things lanza avance oficial_Netflix.jpg
Stranger Things lanza avance oficial
Foto: YouTube Netflix

Sin embargo, el final de dos horas de duración de la aclamada serie 'Stranger Things' tendrá un lanzamiento histórico, y es que se estrenará de manera simultánea en cines y en Netflix, siendo la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en la gran pantalla, según lo anunciado este jueves, 23 de octubre, por la plataforma.

La quinta temporada de la serie, creada por los hermanos Duffer, llega tres años después del final de la cuarta, que acabó con una fisura abierta en las dos realidades que conviven el universo de esta ficción que arrancó en 2016.

¿Dónde se podrá ver el último capítulo de Stranger Things?

Las proyecciones del último capítulo de la serie, titulado 'The Righside Up', tendrán lugar en más de 350 salas de cine de Estados Unidos y Canadá a partir del 31 de diciembre a las 7:00 p. m. en Colombia, la misma hora que se estrenará en Netflix, y se mantendrá en salas hasta el 1 de enero de 2026.

Stranger Things 5
Stranger Things 5
Foto: Netflix Latinoamérica

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de Stranger Things?

Esta última entrega se estrenará en tres partes: la primera llegará a la plataforma de Netflix el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio -de dos horas de duración- con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.

Según los críticos, el último capítulo será, tal vez, la señal más clara de que el final promete ser inolvidable, recordando que la aclamada serie nunca finaliza una temporada sin dar un giro inesperado.

¿Cuál será el elenco de la quinta temporada de Stranger Things?

La cuarta temporada es la tercera serie en inglés más vista de Netflix, con 140 millones de visionados y 1.838 millones de horas vistas. Solo es superada por 'Wednesday' y 'Adolescence'.

'Stranger Things 5' tendrá ocho capítulos y contará con las actuaciones del elenco principal; junto a Millie Bobby Brown, regresan Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) o Maya Hawke (Robin).

308774_BLU Radio. Millie Bobby Brown / Foto: AFP.
BLU Radio. Millie Bobby Brown / Foto: AFP.

Entre los nuevos fichajes destacan Jake Connelly, Nell Fisher, Alex Breaux y Linda Hamilton.

