Si leyéramos todos los términos y condiciones de Facebook, le aseguro que no aceptaríamos: experto

Alejandro González, periodista experto en tecnología, habló en Mañanas BLU 10:30 sobre la polémica que surgió tras la solicitud de WhatsApp a sus 2.000 millones de usuarios para que aceptaran sus nuevas condiciones de uso, que le permiten compartir más datos con su casa matriz Facebook. Información como nombre, IP, contactos, número de teléfono, entre otras, serán usados por la red social de mensajería.

“Si nos detuviésemos a leer todos los términos y condiciones de Facebook, le aseguró que no aceptaríamos”, declaró.

“Si usted ya está en Facebook, usted ya le ha entregado su vida, porque usted ha puesto todas las fotos de donde ha comido, sus fotos familiares. Es más, Facebook, puede saber que tiene familiares que ni usted sabe”, agregó González.

Según el periodista especializado en tecnología, es necesario diferenciar la seguridad de la privacidad a la hora del debate sobre la información y los datos en línea.

“Una cosa es la seguridad y otra es la privacidad. En términos de seguridad, Facebook nos sigue diciendo que la comunicación está encriptada desde que escribe el mensaje hasta que llega, que WhatsApp no lee ese mensaje y que de igual manera las llamadas telefónicas no las escucha”, declaró González.

“En la capa de privacidad, ahora nos está diciendo que los datos a los que puede tener acceso la aplicación de WhatsApp desde su teléfono móvil, los va a poder compartir con Facebook”, añadió.

Según el experto, no tiene sentido que una persona elimine WhatsApp si ya tiene cuenta en Facebook, porque muchos de los datos ya están en poder de la compañía y al aceptar los términos de la red social, muchas veces sin leer, se autorizó ya a la compañía para el uso de estos.

“Preocuparse hoy en día (por los términos de seguridad de WhatsApp), si eso es grave o no, ya no es importante si no lo ha revisado a través de los tiempos”, indicó.

“Si usted nunca ha estado en Facebook y está pensando entre quedarse y no en WhatsApp, es el único usuario al que le doy la razón de que tuviese esa duda en mente”, añadió González.

“Lo único que tenemos que confiar, de buena fe, es que WhatsApp y Facebook no están leyendo nuestros mensajes ni nos está escuchando las conversaciones”, complementó.

Escuche a Alejandro González en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: