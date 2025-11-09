Desmienten mito científico: esta es la verdad sobre cuál es el planeta más cercano a la Tierra

El sistema solar está conformado por ocho planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón salió de la lista, pues ya no se considera un planeta debido a su tamaño.

Desde el colegio la educación que reciben los alumnos sobre el tema suele ser sobre cuántos planetas existen, las galaxias, constelaciones y demás términos y fenómenos que ocurren en el espacio referente a la Tierra.

Durante décadas, los libros de ciencia repitieron una afirmación que parecía ser indiscutible, Venus es el planeta más cercano a la Tierra; sin embargo, la ciencia ha tenido que hacer una corrección.

Un estudio publicado en 2019 por la revista Physics Today, hecho por investigadores de la Nasa, el Laboratorio Nacional de Los Álamos y el Centro de Investigación e Ingeniería del Ejército de Estados Unidos, demostró que el planeta más cercano a la Tierra, no es Venus.



¿Cuál es el planeta más cercano a la Tierra?

El hallazgo, que sorprendió incluso a muchos astrónomos, se obtuvo tras hacer una serie de simulaciones por computadora, en la que recrearon 10.000 años de órbitas planetarias.



A través del método de puntos circulares (PCM), una herramienta matemática que calcula las distancias medias entre cuerpos celestes con órbitas elípticas, los “investigadores determinaron que Mercurio pasa más tiempo cerca de la Tierra que cualquier otro planeta”.

Según la investigación, Mercurio es el planeta más próximo a nuestro globo terráqueo “durante el 46% del tiempo, mientras que Venus lo es el 36% y Marte el 18%”.

Foto: NASA.

Mercurio no solo es cercano a la Tierra

Este hallazgo no solo corrigió una creencia de años, sino que también llevó a una conclusión más sorprendente,y es que el primer planeta del sistema solar es, en promedio, el globo más cercano a todos los demás del sistema solar, incluso a los más lejanos como Neptuno.

Lo anterior de debe al recorrido de su órbita, la cual es bastante rápida, pues, debido a su proximidad al Sol, Mercurio completa una vuelta cada 88 días terrestres, lo que lo ayuda a mantener una posición más cercana al resto de los planetas durante la mayor parte del tiempo.

