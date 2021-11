Con el fin de mejorar la salud mental de los usuarios, la red social Instagram creó una función para ocultar los ‘me gusta’ de las publicaciones. Esta función podrá ser usada por quienes deseen que en sus cuentas no se vea el número de interacciones en su feed.

“Cambiar la forma en que las personas ven las cuentas es un gran cambio. Lo que cada persona quiere en Instagram es diferente, pues las necesidades de la gente varían. Hemos estado probando los recuentos de me gustas escondidos en Instagram durante un tiempo. Ahora, anunciamos que todos los usuarios en Instagram y Facebook tendrán la opción de ocultar sus recuentos de likes públicos”, decía el comunicado que, en su momento, divulgo Facebook.

¿Cómo ocultar los me gusta en Instagram?

1. Ingrese a configuración.

2. Presione publicaciones.

3. Seleccione la opción ocultar recuentos de me gusta y visualizaciones.

4. Si quiere desactivar la cuenta de me gusta para sus propias publicaciones, vaya a nueva publicación.

4. Ingrese a configuración avanzada.

5. Presione la opción ocultar recuentos de me gusta y visualizaciones de esta publicación.