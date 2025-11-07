En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / El calor no da tregua: claves para elegir el aire acondicionado ideal para su hogar

El calor no da tregua: claves para elegir el aire acondicionado ideal para su hogar

¿Cómo escoger un equipo que enfríe bien, que sea económico, dure años y no dispare la factura de la luz? Estas son las claves para elegir el aparato ideal para su hogar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad