El calor no da tregua: claves para elegir el aire acondicionado ideal para su hogar

En Colombia las temporadas de tiempo seco ocurren en dos ocasiones. De acuerdo con el Ideam, la principal va de diciembre a marzo y se puede extender hasta abril, la segunda es más corta, de julio a agosto.

Actualmente, estamos a menos de 30 días del último mes del año, cuando comienza la primera temporada seca. Estos periodos se caracterizan por tener menos lluvias, lo que quiere decir que el calor se irá sintiendo cada vez más.

Las olas de calor se han convertido en parte del día a día en muchas regiones del país, principalmente en la costa Caribe, donde la temperatura supera los 32 °C. En los valles, el aire se siente denso y seco; y en ciudades como Bogotá o Medellín, los picos de calor intermitentes empiezan a ser cada vez más frecuentes.

Ante este panorama, miles de familias buscan alivio en un aliado que, bien elegido, puede marcar la diferencia entre un ambiente sofocante y un hogar confortable, se trata del aire acondicionado.



Pero cómo escoger un equipo que enfríe bien, que sea económico, dure años y no dispare la factura de la luz. Comprar un aire acondicionado no se trata solo de mirar precios o diseños; requiere entender el espacio, la tecnología y la eficiencia del equipo.



Claves para elegir el aire acondicionado ideal para su hogar

Las altas temperaturas en Colombia han impulsado la demanda de soluciones de climatización más eficientes y sostenibles. Según expertos de Midea, la decisión correcta parte de tres factores esenciales:



El tamaño del espacio.

La capacidad en British Thermal Units (BTU).

La tecnología del equipo.

La potencia de un aire acondicionado se mide en British Thermal Units (BTU), una unidad de medida que sirve para calcular la capacidad de calefacción o refrigeración de los equipos. Elegir la capacidad correcta evita el sobreconsumo y el desgaste del elemento.

Como referencia general, los expertos recomiendan 600 BTU por metro cuadrado, ajustando el cálculo si hay muchas personas, luz solar directa o aparatos que generen calor en la habitación.

Los equipos con tecnología Inverter regulan la velocidad del compresor para mantener una temperatura estable sin apagarse constantemente, lo que reduce el consumo eléctrico. Los modelos más avanzados integran incluso inteligencia artificial.

De acuerdo con los expertos, el refrigerante R32 (un tipo de gas refrigerante) es actualmente una de las opciones más ecológicas y eficientes del mercado. Este ofrece hasta 12% más eficiencia energética y contribuye a disminuir la huella de carbono, un detalle que suma un punto adicional para quienes buscan no afectar el medioambiente.



Confort y durabilidad más allá del frío

Los nuevos modelos ofrecen funciones inteligentes que mejoran la experiencia del usuario como:



Control remoto por WiFi.

Filtros antialérgicos.

Protección contra picos de voltaje.

Recubrimientos anticorrosivos.

Sistemas de autodiagnóstico.

Estas características aumentan la durabilidad del equipo y garantizan un funcionamiento estable en distintas condiciones.

Elegir el aire acondicionado correcto no solo mejora la calidad de vida, sino que también se convierte en un ahorro energético significativo. Entonces, la clave está en informarse, comparar y escoger el equipo que se adapte a las necesidades reales de cada hogar, priorizando siempre la eficiencia, la sostenibilidad y el confort que ofrece el aparato.