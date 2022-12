Estos fueron los temas más movidos de Facebook en Colombia durante 2018

La red social de Mark Zuckerberg se unió a las listas de resumen de final de año para mostrar cuáles fueron los temas más movidos durante el 2018.

Facebook explicó que los momentos más relevantes del año fueron determinados por la lista de palabras clave más utilizadas las cuales fueron ordenadas por la cantidad de menciones que tenían durante un día.

Publicidad

El Mundial de Rusia 2018 fue uno de los temas más comentados en nuestro país.

Lea también: Esto fue lo más movido en Twitter en 2018 en Colombia.

Estos son los tres temas más movidos de Facebook en Colombia durante 2018:

1. Día Internacional de la Mujer: El 8 de marzo se llevó el primer puesto como el momento más discutido en el país en Facebook.

Publicidad

2. Elecciones Presidenciales: La primera y segunda vuelta generó conversación alrededor del país.

3. La Copa Mundial de la FIFA: Este evento de fútbol fue de lo más discutido en la plataforma en el ámbito deportivo.

Publicidad

A nivel mundial los temas más discutidos en Facebook fueron:

1. Día Internacional de la Mujer.

2. March for Our Lives: Los sobrevivientes del tiroteo de Parkland, Florida, anunciaron el movimiento March for Our Lives, lo que generó conversación y acción en todo el mundo.

3. Conversación Cívica: Las elecciones presidenciales en Brasil y las elecciones legislativas en Estados Unidos fueron los momentos que más conversación generaron.