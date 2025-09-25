Graduados de estas carreras tienen un 13 % más de probabilidades de ser desempleados

Para aquellos que buscan incursionar profesionalmente en el sector tecnológico este año y en 2026, es muy importante comprender el panorama actual y el cambio en el mundo. Por ejemplo, el anuncio del presidente Donald Trump de aumentar el precio de las visas tipo H-1B que afecta directamente al talento extranjero.

Y es que de acuerdo con un documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU, lo que se busca con la medida es priorizar a los trabajadores que tengan mayores sueldos y nivel superior en cuanto a especializaciones y demás.

Esto impacta a las empresas y sectores de tecnología, así como a las personas que buscaban una mejor calidad de vida en ese país y que, actualmente, tienen conocimientos en temas digitales y tecnológicos.

A este panorama se suma el auge de la inteligencia artificial (IA). Cada vez son más los procesos que se pueden hacer, con más facilidad, gracias a estas herramientas avanzadas, lo que, en algunos casos, podría cerrar oportunidades a quienes se desempeñan en el mismo ámbito.



Para entrar a Estados Unidos, se necesitan cierto tipo de visas dependiendo de la nacionalidad

Según datos del medio DW en español, el mercado laboral ha experimentado una ola de despidos, afectando a más de 160.000 trabajadores del sector tecnológico. Esta situación se complementa con una fuerte disminución en la contratación de talento fresco.

Esto significa que, por ejemplo, la búsqueda de recién graduados en Estados Unidos ha descendido drásticamente, cayendo un 50 % desde 2019, según detalló DW.

Añade que, incluso, los jóvenes graduados en áreas como informática, sistemas o computación enfrentan una realidad desalentadora, pues tienen un 13 % más de probabilidades de estar desempleados que sus compañeros de otras disciplinas.



Así podrá conseguir trabajo, pese anuncio de visas tipo H-1B

Pese a que son muchos los desafíos, las oportunidades en el sector tecnológico aún existen, pero requieren una adaptación rápida y especializada. Al respecto, la DW destacó tres áreas de enfoque esenciales para asegurar una carrera exitosa:



Es vital mejorar sus habilidades y sí o sí especializarse

El informe recalca que la clave es enfocarse en aquello que la inteligencia artificial aún no puede replicar de manera efectiva. Los profesionales deben “centrarse en el análisis y la resolución creativa de problemas”.

Es vital ir más allá de las habilidades básicas; se recomienda aprender a utilizar bien la mayor cantidad de herramientas tecnológicas disponibles, convirtiéndose en un experto instrumental. La especialización en áreas complejas es la mejor defensa contra la sustitución algorítmica.



Amplíe su rango de empleadores

Anteriormente, la búsqueda de talento tecnológico se centraba en las grandes corporaciones de Silicon Valley, pero hoy el panorama es mucho más amplio. Prácticamente todos los sectores están buscando talentos tecnológicos cualificados.

Por eso, DW sugiere que los jóvenes deben explorar activamente oportunidades en áreas como el comercio en línea, el sector público y las finanzas. Diversificar el rango de posibles empleadores o clientes reduce la dependencia de las industrias tradicionalmente definidas como "tech".



Estados Unidos no, pero sí otros países que requieren talento

Las dificultades para conseguir visas de trabajo en ciertos países, como Estados Unidos debido a las nuevas tasas migratorias, paradójicamente, abren puertas en otros lugares. Si la carrera internacional es un objetivo, los profesionales deben considerar buscar oportunidades en otros países o explorar la opción de conseguir empleos a distancia.

Dependiendo de las habilidades específicas de cada individuo, migrar o trabajar remotamente se convierte en una estrategia viable para hacer una carrera exitosa en el exterior.

