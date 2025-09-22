iOS 26: siete novedades desconocidas que puede probar ya en su iPhone

Apple ha lanzado oficialmente iOS 26 y, como era de esperarse, viene cargado de mejoras visuales y funcionales que prometen renovar la experiencia del usuario. Esta nueva versión del sistema operativo marca uno de los cambios más importantes en diseño e inteligencia desde iOS 7. A continuación, te presentamos siete funciones clave que puedes explorar desde el primer momento tras actualizar tu dispositivo.

1. Interfaz completamente renovada con Liquid Glass

Una de las transformaciones más notorias de iOS 26 es el rediseño de su interfaz, impulsado por el nuevo estilo visual "Liquid Glass". Este efecto aporta profundidad y fluidez al sistema, afectando tanto a los iconos como a los widgets. Además, Apple ha introducido cuatro estilos visuales para los iconos: el clásico colorido, el oscuro, el traslúcido y el tintado. Los últimos dos permiten personalizar los tonos de los iconos, aunque no todos los usuarios se sienten cómodos con la uniformidad cromática que generan.

2. Siri responde tus llamadas por ti

Una herramienta destacada en esta actualización es el filtro de llamadas impulsado por Siri. Esta función, que se activa desde el apartado Teléfono en Ajustes, permite que el asistente virtual conteste llamadas de números desconocidos. Siri pregunta automáticamente el motivo de la llamada y muestra una transcripción para que el usuario decida si desea responder o no. Eso sí, hay que tener cuidado: podrías perder alguna llamada importante si activas el filtrado agresivo.

3. Personalización avanzada en la pantalla de bloqueo

iOS 26 también permite una personalización más profunda en la pantalla de bloqueo. Ahora se puede modificar el tamaño del reloj —en especial si se utiliza la primera de las cuatro tipografías disponibles— y ajustar su grosor visual. Las notificaciones se reorganizan para no interferir con esta nueva disposición. Además, se introduce una curiosa función de fotos espaciales, que da un efecto 3D al sujeto de la imagen si el sistema detecta que es apta para ello.



4. La app Fotos, ahora más intuitiva

Una de las quejas más comunes con versiones anteriores de iOS era la dificultad de uso de la app Fotos. En iOS 26, Apple ha rediseñado esta aplicación ofreciendo ahora dos pestañas principales: Fototeca y Colecciones. En esta última, el usuario puede reordenar el contenido según sus preferencias para evitar la confusión entre álbumes, recuerdos o sugerencias automáticas. Aunque todavía no es posible ocultar secciones, se pueden plegar para reducir el desorden visual.



5. Traducción de conversaciones en tiempo real

Otra función estrella es la traducción instantánea de conversaciones. Desde la app Traducir, se pueden seleccionar los idiomas de los interlocutores y hablar directamente para recibir traducciones en texto o voz. Además, iOS 26 permite traducir conversaciones dentro de la app Mensajes, facilitando la comunicación con personas que hablen otros idiomas.



6. Búsqueda visual con inteligencia artificial

Apple también ha incluido una potente herramienta de búsqueda visual. Al hacer una captura de pantalla, se puede utilizar esta función para buscar objetos o textos presentes en la imagen. La novedad es que ahora se puede interactuar con ChatGPT directamente desde esta función, ofreciendo respuestas contextualizadas y más precisas.



7. Modo de batería adaptativa

Finalmente, iOS 26 incorpora un nuevo modo de ahorro de energía: la batería adaptativa. Este sistema inteligente ajusta el rendimiento del iPhone según el uso diario, modificando el brillo de pantalla, la tasa de refresco y otros elementos para prolongar la autonomía sin intervención manual.