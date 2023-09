Los audios de Cristiano Ronaldo que se han viralizado en redes sociales son hechos con IA

En redes sociales es habitual encontrar videos de todo tipo, más con el auge de la inteligencia artificial (IA) que ha permitido que usuarios creen réplicas de cantantes, políticos e incluso futbolistas, pues algunas herramientas copian la voz de algunos personajes y permiten hacen sus propios mensajes, como ha sucedido con los audios de Cristiano Ronaldo que se han viralizado en las últimas semanas.

Y es que en TikTok se ha vuelto pan de cada día encontrarse estos audios de Cristiano Ronaldo en donde supuestamente el astro portugués hace mensaje de motivación personal para ponerse de alarma, para ir al gimnasio o incluso para el día de cumpleaños, esto siempre con la frase "sé como el bicho".

“Epa, me dijeron que todavía estás acostado, que no te levantas, que no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, que nos vean un poco la carita, que vean de qué estamos hechos, hombre. Desearte un excelente día, que te lo pases muy, muy bien hoy y que todo salga de maravilla. Recuerda ser guapo, somos los dos guapos, pero no seas más guapo que el bicho, ¡siuuu!”, es uno de los audios de Cristiano Ronaldo que se han viralizado.

Sin embargo, estos audios de Cristiano Ronaldo son creados con inteligencia artificial (IA), pues hay varias páginas web que permiten recrear la voz de personajes famosos tan solo escribiendo el texto y esta lo transcribe en las palabras del jugador.

Incluso, el Real Madrid lo hizo en su TikTok y le aclaró a sus fans que Cristiano Ronaldo no ha hablado con ellos, sino que recrearon esto con inteligencia artificial por lo que invitaron a más usuarios a crear sus propios mensajes con la voz del 'Bicho'.

El auge de estos audios ha crecido tanto, que Ibai Llanos, reconocido streamer español, dijo que convirtió su algoritmo en una cuna de audios de Cristiano Ronaldo que de una a otra forma sí lo motivan.

