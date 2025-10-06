Ni traductores ni escritores: esta es la profesión que destruirá la IA, según nuevo informe

El impacto de la inteligencia artificial (IA) y la robótica sobre el empleo podría ser más profundo de lo que se pensaba. Un nuevo informe presentado por el senador estadounidense Bernie Sanders advierte que las tecnologías impulsadas por grandes corporaciones podrían eliminar casi 100 millones de empleos en Estados Unidos durante la próxima década.

El documento, publicado por el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado (HELP Committee) y explicado por Sanders en una columna de opinión para Fox News, analiza cómo la automatización amenaza sectores que van mucho más allá del trabajo intelectual o creativo.

Sanders, quien preside el comité, aseguró que la revolución tecnológica impulsada por magnates como Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison y Mark Zuckerberg no está orientada a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino a reducir costos laborales y aumentar las ganancias corporativas.

¿Cuáles son las profesiones que serán destruidas por la IA?

Según el senador, las empresas tecnológicas están invirtiendo “cientos de miles de millones de dólares” en IA y robótica con el objetivo de reemplazar el trabajo humano.



“Estas tecnologías permitirán a las corporaciones eliminar decenas de millones de empleos bien remunerados”, señaló Sanders. En su análisis, la pérdida de puestos no solo afectará a programadores o traductores —profesiones que tradicionalmente se asocian al avance de la inteligencia artificial—, sino especialmente a sectores como la manufactura, el transporte y los servicios.

El pronóstico también incluye profesiones del sector servicios y administrativo. Según los datos presentados por Sanders, la automatización podría reemplazar en los próximos años al:



89 % de los trabajadores de comida rápida 65 % de asistentes de enseñanza 64 % de los contadores 47 % de los conductores de camión 40 % de las enfermeras registradas

Incluso líderes empresariales han expresado visiones similares. Jim Farley, director ejecutivo de Ford, afirmó que la IA podría eliminar “literalmente la mitad de los empleos de oficina” en Estados Unidos.

¿Las grandes empresas remplazarán trabajadores por IA?

Bill Gates, por su parte, anticipó que los humanos “no serán necesarios para la mayoría de tareas”, incluyendo la producción, entrega y cultivo de alimentos.

El informe advierte que compañías como Foxconn, proveedor de Apple y Google, ya han automatizado procesos a gran escala: en una sola planta en China reemplazó 60.000 trabajadores con robots, y actualmente planea operar fábricas completamente automatizadas.

Su presidente, Young Liu, pronosticó que en el futuro las empresas no necesitarán tercerizar mano de obra a países con salarios bajos, pues las máquinas harán la mayor parte del trabajo.

Sin embargo, la manufactura no sería la única en riesgo. El informe detalla que la conducción profesional podría convertirse en una de las profesiones más afectadas.

Empresas como FedEx, Walmart, IKEA y Waymo ya están realizando pruebas con camiones y taxis sin conductor en varios estados de EE. UU. “Si los vehículos del futuro no necesitan chofer, millones de empleos en transporte desaparecerán”, se lee en el documento.

Frente a este panorama, Sanders planteó medidas para mitigar los efectos de la automatización. Entre ellas, propuso reducir la jornada laboral a 32 horas semanales sin reducción salarial, incluir a los trabajadores en los consejos directivos de las grandes empresas, y aplicar un “impuesto a los robots” para financiar programas de apoyo a los empleados desplazados.

El informe concluye que la irrupción de la inteligencia artificial plantea un desafío que va más allá de la economía. Según Sanders, la automatización masiva “podría redefinir lo que significa ser humano” y transformar la estructura misma de la sociedad si no se garantiza que los avances tecnológicos “sirvan a las personas y no únicamente a los intereses de unos pocos multimillonarios”.