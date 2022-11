Elon Musk anuncia nuevas políticas para Twitter y no le devuelve la cuenta a Trump

Este viernes, 18 de noviembre, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, explicó a través de una serie de trinos desde su cuenta de Twitter las nuevas políticas que tendrá la red social. Además, también aseguró que la cuenta del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, no ha sido activada.

Según Musk, la nueva política de Twitter es la libertad de expresión, pero no la libertad de alcance, por lo que la aplicación empezará a sancionar y desmonetizar los tweets negativos que inciten al odio.

Publicidad

“Los tweets negativos y de odio se reducirán al máximo y se desmonetizarán, por lo que no habrá anuncios ni otros ingresos para Twitter. No encontrará el tweet a menos que lo busque específicamente, lo cual no es diferente del resto de Internet”, aseguró Musk

Luego de aclarar las nuevas políticas que tendrá la plataforma, Musk aprovechó para aclarar que algunas cuentas que estaban desactivas han sido reintegradas a la red social, pero lo que sorprendió a muchos es que el Twitter del expresidente Donald Trump no fue activado y todavía están debatiendo que hacer con ella.

"Kathie Griffin, Jorden Peterson y Babylon Bee han sido reintegrados. La decisión de Trump aún no se ha tomado", aseguró.

¿Qué pasó con el Twitter de Trump?

Publicidad

Donald Trump fue expulsado de la plataforma poco después del asalto por parte de sus simpatizantes al Capitolio, el 6 de enero de 2021, con miras a impedir la certificación electoral de su rival demócrata Joe Biden.

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?