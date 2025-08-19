Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Reunión Trump - Zelenski
Hamás
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Si usa una de estas 6 aplicaciones, le podrían robar todo su dinero: desinstálelas ya

Si usa una de estas 6 aplicaciones, le podrían robar todo su dinero: desinstálelas ya

Conozca el listado completo de las aplicaciones y VPN que podrían tener un código malicioso, el cual roba información personal como contraseñas, nombre de usuario y hasta dinero de las cuentas bancarias.

Si usa una de estas 6 aplicaciones, le podrían robar todo su dinero_Grok (1).jpg
Ciberdelincuentes
Foto: Grok, referencia
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: agosto 19, 2025 01:04 p. m.

Cada vez son más los métodos que usan los ciberdelincuentes para estafar a las personas que tienen vinculadas sus cuentas bancarias al celular y otros dispositivos móviles. Las más comunes son a través de links maliciosos, llamadas haciéndose pasar por asesores del banco, mensajes de texto falsos, correos que parecen ser de entidades financieras y mucho más.

Hay otra forma para robar a los usuarios y es a través de la descarga de aplicaciones. Es decir, al instalarla, la persona le está dando acceso completo a los ciberdelincuentes para que se manipulen datos e información personal y exclusiva.

Desde algunas empresas de seguridad digital lanzan una alerta al respecto para no caer en engaños, pues, de tomar medidas a tiempo, se pueden evitar estos robos. Y es que, incluso, puedes vaciarle toda su cuenta y dejarlo sin dinero.

¿Qué aplicaciones o VPN podrían ser maliciosas para el celular?

La mayoría de las aplicaciones consideradas como maliciosas buscan robar datos bancarios y son de tipo troyanos bancarios o spyware, de acuerdo con Gemini, la inteligencia artificial de Google. Su objetivo, explicaron, es conseguir información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas, números de tarjeta de crédito y datos de cuentas bancarias.

Referencia robo de celulares
Referencia robo de celulares
Foto: Unsplash

En ocasiones son indetectables porque se hacen pasar por legítimas o imitan a las apps más populares, como juegos o herramientas de limpieza u optimización. Una regla de oro para identificarlas es cuando piden permisos innecesarios y accesos.

Estas son las VPN maliciosas: desinstálelas de su celular

Primero hay que explicar que las VPN son Redes Privadas Virtuales. Están diseñadas, principalmente, para proteger la privacidad de los usuarios al conectarse a internet o a una red privada. Sin embargo, no todas las VPN son seguras y, ahí, es cuando más cuidado debe tener.

Tanto Kaspersky, una empresa de ciberseguridad que neutraliza virus y otras amenazas, como Gemini, revelan una lista con los VPN que podrían filtrar y vulnerar los datos de las personas porque podrían tener un código malicioso.

  1. MaskVPN
  2. DewVPN
  3. PaladinVPN
  4. ProxyGate
  5. ShieldVPN
  6. ShineVPN

Otras apps/VPN que debe revisar

  • Oko VPN
  • Run VPN
  • TapVPN Free VPN
  • Best Ultimate VPN - Fastest SEcure Unlimited VPN
  • Korea VPN . Plugin for OpenVPN
  • Wuma VPN-PRO (Fast & Unlimited & Security)
  • VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secura
  • VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites
  • Super VPN 2019 USA - Free VPN, Unblock Proxy VPN
  • Secure VPN-Fast VPN Free & Unlimited VPN
  • Power VPN Free VPN

Desde Google Gemini recalcan que, para una mayor protección, evite instalar las VPN gratuitas y, como otra opción, elegir los servicios de pago y de buena reputación, que “tengan políticas claras que no guardan registros de tu actividad”.

Además, cabe recordar que, si va a descargar alguna aplicación, lo haga desde las tiendas virtuales oficiales, es decir, desde Play Store y App Store para iOS y Android.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estafas

Ciberseguridad

Ciberdelincuentes

Robo celulares

Viral