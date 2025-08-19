Si usa una de estas 6 aplicaciones, le podrían robar todo su dinero: desinstálelas ya

Cada vez son más los métodos que usan los ciberdelincuentes para estafar a las personas que tienen vinculadas sus cuentas bancarias al celular y otros dispositivos móviles. Las más comunes son a través de links maliciosos, llamadas haciéndose pasar por asesores del banco, mensajes de texto falsos, correos que parecen ser de entidades financieras y mucho más.

Hay otra forma para robar a los usuarios y es a través de la descarga de aplicaciones. Es decir, al instalarla, la persona le está dando acceso completo a los ciberdelincuentes para que se manipulen datos e información personal y exclusiva.

Desde algunas empresas de seguridad digital lanzan una alerta al respecto para no caer en engaños, pues, de tomar medidas a tiempo, se pueden evitar estos robos. Y es que, incluso, puedes vaciarle toda su cuenta y dejarlo sin dinero.



¿Qué aplicaciones o VPN podrían ser maliciosas para el celular?

La mayoría de las aplicaciones consideradas como maliciosas buscan robar datos bancarios y son de tipo troyanos bancarios o spyware, de acuerdo con Gemini, la inteligencia artificial de Google. Su objetivo, explicaron, es conseguir información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas, números de tarjeta de crédito y datos de cuentas bancarias.

Referencia robo de celulares Foto: Unsplash

En ocasiones son indetectables porque se hacen pasar por legítimas o imitan a las apps más populares, como juegos o herramientas de limpieza u optimización. Una regla de oro para identificarlas es cuando piden permisos innecesarios y accesos.



Estas son las VPN maliciosas: desinstálelas de su celular

Primero hay que explicar que las VPN son Redes Privadas Virtuales. Están diseñadas, principalmente, para proteger la privacidad de los usuarios al conectarse a internet o a una red privada. Sin embargo, no todas las VPN son seguras y, ahí, es cuando más cuidado debe tener.

Tanto Kaspersky, una empresa de ciberseguridad que neutraliza virus y otras amenazas, como Gemini, revelan una lista con los VPN que podrían filtrar y vulnerar los datos de las personas porque podrían tener un código malicioso.



MaskVPN DewVPN PaladinVPN ProxyGate ShieldVPN ShineVPN

Otras apps/VPN que debe revisar

Oko VPN

Run VPN

TapVPN Free VPN

Best Ultimate VPN - Fastest SEcure Unlimited VPN

Korea VPN . Plugin for OpenVPN

Wuma VPN-PRO (Fast & Unlimited & Security)

VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secura

VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites

Super VPN 2019 USA - Free VPN, Unblock Proxy VPN

Secure VPN-Fast VPN Free & Unlimited VPN

Power VPN Free VPN

Desde Google Gemini recalcan que, para una mayor protección, evite instalar las VPN gratuitas y, como otra opción, elegir los servicios de pago y de buena reputación, que “tengan políticas claras que no guardan registros de tu actividad”.

Además, cabe recordar que, si va a descargar alguna aplicación, lo haga desde las tiendas virtuales oficiales, es decir, desde Play Store y App Store para iOS y Android.