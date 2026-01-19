¿Se retrasa otra vez GTA VI? Autoridades reportan explosión en instalaciones de su desarrolladora

La desarrolladora de videojuegos Rockstar North, responsable del desarrollo del esperado Grand Theft Auto VI (GTA VI) —previsto para lanzarse en noviembre de este año—, registró una explosión en su sede de Edimburgo, según informaron medios internacionales.

Aplazan estreno de videojuego GTA VI Foto: AFP

De acuerdo con los reportes, sobre las 5:00 de la mañana de este lunes 19 de enero, efectivos del cuerpo de bomberos de Edimburgo acudieron a las instalaciones del estudio tras recibir un aviso por una explosión en el interior del edificio.

El incidente se habría originado en una sala de calderas, según informó el diario británico The Mirror, aunque las causas exactas del suceso aún no han sido confirmadas por las autoridades.

¿Se retrasa otra vez el lanzamiento de GTA VI?

Anunciado oficialmente en 2023, GTA VI se ha consolidado como uno de los videojuegos más esperados a nivel mundial, impulsado por el éxito histórico de su antecesor, lanzado en 2013, un título que marcó un antes y un después en la industria del videojuego.

No obstante, la empresa propietaria de la franquicia, Rockstar Games, anunció el pasado 6 de noviembre que el lanzamiento del juego —previsto inicialmente para mayo— sería retrasado más de cinco meses con el objetivo de “finalizar el desarrollo con el nivel de calidad que los jugadores esperan y merecen”. La nueva fecha quedó fijada para el 19 de noviembre, inicialmente para consolas.

Publicidad

GTA 6 // Foto: Rockstar Games

La explosión registrada en la sede de Rockstar North reavivó la inquietud entre los fanáticos, especialmente debido a los retrasos que ha acumulado el proyecto en los últimos dos años.

Publicidad

Sin embargo, un portavoz del estudio aseguró a The Mirror que no se reportaron personas heridas tras el incidente y que las operaciones continúan con normalidad, aunque no se entregaron detalles sobre los posibles daños materiales ocasionados por la emergencia, razón por la cual se desconoce si la explosión produjo daños materiales que afecten este u otros lanzamientos.