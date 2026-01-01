Atento viajero, así puede conseguir tiquetes de avión desde $56.000 para destinos nacionales

El cambio de calendario abre la puerta a uno de los momentos más esperados del año para miles de personas, la temporada de vacaciones de Año Nuevo. Tras las celebraciones decembrinas, muchos viajeros aprovechan los primeros días de enero para planear escapadas, visitar familiares o simplemente buscar un descanso lejos de la rutina.

No obstante, para algunos eso solo es posible sin desajustar su presupuesto, por lo que anticiparse y aprovechar promociones aéreas es importante para planear viajes más económicos en el primer semestre.



Tiquetes de avión desde $56.000 para destinos nacionales

La aerolínea JetSmart, con operación en Colombia, lanzó una campaña de tarifas promocionales que permite encontrar tiquetes desde los $56.000 en vuelos nacionales . La compañía, que opera bajo el modelo de bajo costo, también cuenta con rutas internas y conexiones hacia otros destinos de América Latina.

De acuerdo con el sitio web de la aerolínea, esta promoción aplica desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, esto quiere decir que aquellos que estén interesados en comparar tiquetes aéreos aún están a tiempo para hacerlo. Sin embargo, solo hay 1.000 asientos disponibles para ello.



Destinos nacionales con tarifas promocionales

La campaña incluye rutas que conectan las principales ciudades del país con capitales intermedias y los destinos turísticos que más visitan los viajeros. Entre los trayectos disponibles se destacan ciudades de clima cálido y playa, así como corredores aéreos de alto tráfico empresarial y turístico.

Los destinos con promoción son los siguientes:



Bogotá – Pereira, con precios desde $55.920.

Pereira – Bogotá, desde $56.920.

Medellín – Cali, con tarifas desde $65.916.

Cali – Medellín, desde $66.316.

Bogotá – Medellín, con precios desde $76.412.

En destinos de playa y clima cálido, la promoción también incluye rutas hacia Santa Marta, Montería y Barranquilla. Hacia el suroccidente y oriente del país hay conexiones hacia Cali y Cúcuta. Algunas de estas rutas superan los $80.000, pero se mantienen por debajo de los precios habituales del mercado.

De acuerdo con la aerolínea, estas tarifas hacen parte de “una estrategia para estimular la demanda en temporada baja y permitir que más personas accedan al transporte aéreo. La posibilidad de reservar vuelos con varios meses de anticipación permite a los viajeros distribuir mejor sus gastos y planear vacaciones más largas o frecuentes”.

Sin embargo, la compañía recuerda que las tarifas promocionales corresponden a planes básicos, por lo que servicios adicionales como equipaje en bodega, selección de asiento o cambios de fecha pueden tener costos adicionales, dependiendo de las condiciones del tiquete adquirido.

