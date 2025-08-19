Del paso fino al paso inflable: la innovadora propuesta de cabalgata sin maltrato en Colombia

Históricamente, las cabalgatas han sido el centro de atracción de turistas en los eventos masivos realizados por los pueblos de Colombia en las diferentes celebraciones. Sin embargo, esta tradición ha sido duramente criticada por animalistas, fundaciones, veterinarios y turistas, que ven en esta práctica múltiples situaciones de maltrato y precarización de las condiciones de vida de los animales.

La situación, a pesar de existir proyectos de ley que buscaban que se dignifiquen las condiciones de los caballos y demás animales en cabalgatas y eventos masivos, sin que estos se dejen de celebrar, no ha logrado alcances suficientes para que se regulen estas prácticas, lo que causa una fuerte indignación por los casos de maltrato que continúan presentándose por estos eventos.

Sin embargo, algunas zonas del país se han unido a la iniciativa de promover actividades cuya estrategia parta del maltrato animal cero, promoviendo desfiles sostenibles y amigables con los animales.



Cabalgatas sin caballos en Norte de Santander

Así fue como nació la particular iniciativa que ha tenido lugar en Colombia. Aunque en Caldas ya se había realizado en enero de 2025 una propuesta similar, en Santiago, Norte de Santander, se llevó a cabo en la celebración de las Ferias y Fiestas en honor a San Roque que tuvo lugar el fin de semana del 15 al 18 de agosto de 2025. En esta festividad, se promovieron cabalgatas donde el atractivo sí fue el caballo, sólo que de una particular manera.

Se trató de un desfile donde los caballos eran inflables, y las personas caminaban en una comparsa con ruana y sombrero y, por supuesto, sus peculiares caballos.

¿Qué tal ese paso fino?🐴😁



¡En estas cabalgatas sí participaría! ¡Qué viva el entretenimiento sin maltrato, sin explotación y sin sufrimiento!



Gracias alcaldía de Santiago (Norte De Santander) por dar ejemplo de empatía, decencia, respeto y comunidad 🫶 pic.twitter.com/TuigBFI6MV — Andrea Padilla Villarraga🐆 (@andreanimalidad) August 17, 2025

Un desfile que trajo risas, ternura, que destacó por su sentido de la empatía con los animales y que, al mismo tiempo, fue rápidamente viralizado y bien recibido por los internautas, quienes celebraron el evento y su sentido de innovación y maltrato cero. Además, la Alcaldía Municipal de Santiago, compartió en redes sociales las fotografías y videos del evento donde se destaca el paso fino, pero inflable.