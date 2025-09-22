¿Está cerca la eliminación de la visa para colombianos en China? Embajador responde

El diplomático aseguró que las conversaciones avanzan, pero advirtió que no será un logro de corto plazo.

“Yo incluso lo hablé con el embajador chino y me dijo que a largo plazo eso era posible también con Colombia. Pero Colombia acababa de entrar a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y los países que se beneficiaron de esa medida —como Argentina, Perú o Ecuador— llevaban ya ocho años dentro de la iniciativa. Por otro lado, el flujo de ciudadanos colombianos hacia China es muy pequeño”, explicó Cabrera.

El embajador también se refirió a los avances de la adhesión de Colombia a la Franja y la Ruta de la Seda.

Presidente Gustavo Petro y Xi Jiping, presidente de China, firmaron Ruta de la Seda. Foto: AFP

“Aquí, a la embajada, todos los días vienen empresarios a preguntar cómo invertir o cómo encontrar negocios en Colombia. Hay mucho interés. El problema es que en el caso contrario no ocurre lo mismo: los empresarios colombianos en general ven a China como un país lejano, con la barrera del idioma, mientras que Estados Unidos está mucho más cerca. Pero el mercado real está aquí. A veces no se dimensiona: la población china, con 1.400 millones de personas, equivale a la suma de toda América del Norte, Centroamérica, Suramérica y el Caribe”, señaló.



Cabrera también reveló detalles de las dos reuniones que el presidente Gustavo Petro sostuvo con su homólogo Xi Jinping.

“El presidente Petro invitó oficialmente a Xi Jinping a Colombia y él manifestó su interés y deseo de conocer el país. Ya ha estado en Bogotá y Cartagena”, contó.

De acuerdo con cifras del Banco de la República, la inversión extranjera directa (IED) de China en Colombia alcanzó los 150,2 millones de dólares en 2024, consolidándose como el principal mercado emisor de este tipo de inversiones desde Asia.



Requisitos para entrar a China si es colombiano

Desde la Cancillería han recordado que los requisitos para entrar a China si usted es colombiano son:

