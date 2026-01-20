La revolucionaria Esfera de Las Vegas tendrá otra versión; quedará muy cerca de Washington

La Esfera de Las Vegas, considerada uno de los desarrollos más innovadores del entretenimiento por sus espectáculos inmersivos y su estructura esférica equipada con pantallas de última tecnología, proyecta expandirse con una versión más pequeña en las cercanías de Washington. La nueva instalación estaría ubicada en el National Harbor, en el estado de Maryland.

Sphere Entertainment, compañía responsable del proyecto, informó mediante un comunicado que esta sería la segunda Esfera en Estados Unidos y la primera en el país bajo un formato de menor escala. Además, se convertiría en la tercera a nivel mundial, después de la ya existente en Las Vegas y otra que está prevista en Abu Dhabi.

Aunque no se han confirmado fechas, la empresa estima que la construcción generará alrededor de 2.500 puestos de trabajo y que, una vez en funcionamiento, se crearán cerca de 4.750 empleos. De acuerdo con la compañía, el impacto económico anual para la región superaría los 1.000 millones de dólares.

Sphere Entertainment precisó que el avance del proyecto dependerá de la negociación y firma de acuerdos definitivos, así como de la obtención de incentivos gubernamentales y las autorizaciones correspondientes por parte del condado de Prince George y del estado de Maryland.



El National Harbor, ubicado a orillas del río Potomac, ya cuenta con un centro de convenciones, hoteles de gran tamaño, un casino, restaurantes y una amplia oferta turística y de entretenimiento.

La Esfera proyectada tendría una capacidad para 6.000 espectadores, en contraste con los 18.600 asientos del recinto de Las Vegas, inaugurado en 2023 y sede desde entonces de conciertos y diversos espectáculos inmersivos.