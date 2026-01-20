En vivo
Turismo

La revolucionaria Esfera de Las Vegas tendrá otra versión; quedará muy cerca de Washington

Sphere Entertainment, compañía responsable del proyecto, informó mediante un comunicado que esta sería la segunda Esfera en Estados Unidos y la primera en el país bajo un formato de menor escala. Además, se convertiría en la tercera a nivel mundial, después de la ya existente en Las Vegas y otra que está prevista en Abu Dhabi.

