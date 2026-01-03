Trump ordena ataques dentro de Venezuela, incluidos contra objetivos militares

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que Trump ha ordenado los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas en las primeras horas de la madrugada del sábado.

Fox News tambien confirmó que Trump ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en una zona que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.

Otros medios estadounidense al principio solo indicaban que Washington estaba al tanto de las detonaciones, pero no confirmaban que se trataran de ataques ordenados por la Casa Blanca.



Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: AFP

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó "el despligeue del comando para la defensa integral de la nación".

El presidente Gustavo Petro expresó la "profunda preocupación" de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela por "la consecuente escalada de tensión en la región".