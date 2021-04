Aglomerados y por horas, así viven ciudadanos en Medellín a la espera para recibir una vacuna

Sentados y aglomerados adultos mayores esperan para ser inmunizados en la sede de Metrosalud de Manrique, donde algunos fueron citados desde muy temprano, pero al pasar de las horas no los habían atendido y la espera continúa.

Doña Orfa Salazar le contó a BLU sobre el temor que sentía al estar en medio de tanta gente, pues el año pasado se debatió entre la vida y la muerte a causa del COVID , batalla que su esposo perdió cuando ella estaba hospitalizada.

“Veo la situación muy complicada, hay mucha gente. Nos piden distanciamiento de dos metros, pero no hay forma de hacerlo. Están las puertas cerradas. A mí me dio COVID en último grado, estuve hospitalizada 36 días, para uno estar de pie aguantando sol y aglomerados, creo que no es el caso”, indicó Salazar.

Asimismo, profesionales de la salud pasaron toda una mañana y hacia el mediodía continuaban esperando por la primera dosis en el Hospital General de Medellín. La larga fila rodeaba buena parte del centro asistencial.

Ellos contaron el “viacrucis” que pasan, algunos de ellos, incluso, llegaron de sus turnos laborales directamente a esperar la vacuna.

“El personal de la salud que es el que está enfrentando todo esto no debería tener que hacer filas tan demoradas. En mi caso estoy trasnochada, no es justo, con el personal deberían ser más organizados”, manifestó Deysi González, auxiliar de enfermería.

Por su parte, el médico cirujano Luis Alfonso Londoño aseguró que la vacunación “debió hacer sido programada de forma digna, sobretodo, para el personal de la salud. Estamos pasando precisamente por una crisis, y es el cuerpo médico y los servicios de salud los que están poniéndole el pecho a la brisa”.

En Medellín, según información de la Alcaldía, se han suministrado 182.046 dosis a la población de la primera y segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación.