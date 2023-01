Alcalde Quintero entró en polémica por metro de Bogotá y respalda a Petro para que sea subterráneo

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , no sale de sus tormentas políticas en la ciudad y ya se metió en la polémica del metro de Bogotá al recomendar que es mejor que sea subterráneo, en respaldo del presidente Gustavo Petro. Además, le tiró pullas al exalcalde Enrique Peñalosa por cambiar los diseños de este sistema de transporte de la capital de la República.

En el primer consejo de gobierno ampliado del año, el alcalde Daniel Quintero volvió a encender polémicas al meterse en el lío del metro de Bogotá al destacar el trabajo que se adelanta en Medellín con el metro de la 80.

El mandatario mostró su respaldo a la petición del gobierno Petro para que se incluya tramos subterráneos en el sistema masivo de transporte de la capital de la República, pues explicó que los metros elevados generan mayor deterioros en los bajos del viaducto como ocurre hoy en el sector de Bolívar de Medellín con delincuencia y alta presencia de habitantes de calle.

“Yo le digo a Bogotá, si tiene posibilidad de hacerlo subterráneo pues hágalo subterráneo, en esa zona, en especial de la Caracas, porque ya es una zona deteriorada, si le ponen un metro elevado el deterioro será mucho mayor”, afirmó.

A pesar de esa recomendación, Quintero sostuvo que en el caso del metro de la 80 no se incluyeron tramos subterráneos para no cambiar los diseños que ya estaban y poderle dar continuidad al proyecto, no como pasó con el exalcalde Enrique Peñalosa en Bogotá con el cambio de los diseños y hoy todavía no hay metro.

“Peñalosa, en Bogotá, ya tenía todos los diseños, tenía todo para arrancar y decidió parar el metro de Bogotá , quizás por ego pero le hizo mucho daño a la ciudad tremendo, hoy sigue en ese reto por un alcalde que decidió cambiar los diseños”, agregó.

El metro de la 80 será la tercera línea en Medellín en 22 años de inauguración del metro. Este nuevo tramo contará con quince nuevas estaciones en el occidente de la ciudad y un trayecto de unos 13 kilómetros donde se movilizarán hasta un millón de pasajeros.

