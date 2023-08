Gobernador de Antioquia insiste en exportación de hipopótamos, a pesar de la negativa del Gobierno

En un debate de control político en la comisión quinta del Senado de la República la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad , ratificó que, sin protocolos definidos, el Gobierno Nacional no autorizará la exportación de 77 hipopótamos a santuarios en México y la India, que habían manifestado su voluntad de recibirlos.

Aseguró que en la actualidad se están contemplando varias alternativas para darle control y manejo a esta especie declarada invasora, y que una de ellas sería aplicarles la eutanasia, a lo que la Gobernación de Antioquia reaccionó.

"Somos un Gobierno defensor de la vida. Vamos a perseverar, no nos vamos a rendir. Espero conversar con la ministra porque creo que no tiene toda la información o no le han dado toda la información, o algunas personas la quieren desinformar, pero si lo que se necesitan son contactos con niveles de ministerios en otros países, también los buscaremos", señaló el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

¿Cuántos hipopótamos hay en Antioquia?

En la actualidad hay 169 ejemplares de esta especie declarada como invasora, pero en 2035 podría haber más de mil individuos, si se tiene en cuenta que el 37 % de ellos se encuentran en edad reproductiva.

114 de esos 169 hipopótamos se encuentran en Nápoles, 6 en un sector conocido como Tolones; 31 en Cocorná, 3 en Yondó, 5 en Puerto Berrio y 3 en Puerto Nare.

