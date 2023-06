Asesino de Alexis Gómez sería un hombre de 39 años que lo pretendía; Policía lo busca

La comunidad de la comuna 13 de Medellín se encuentra consternada por la trágica muerte de Alexis Gómez, un joven de 15 años con un futuro prometedor en el fútbol y grandes aspiraciones de sacar adelante a su familia. La pregunta que todos se hacen es por qué le arrebataron la vida de esa manera tan cruel y sin sentido.

Luz Adriana Cardona, tía del menor, expresó en Noticias Caracol la profunda tristeza que embarga a toda la familia. “No esperábamos encontrar al niño así. Toda la familia está destrozada porque él era un niño muy juicioso, muy alegre, nos inundaba con esa sonrisa y hoy lloramos su partida con profundo dolor”.

Por su parte, Manuela Ochoa, prima de Alexis, añadió: “Él hace mucha falta porque él era siempre conmigo. Él me acompañaba a los partidos, nos sentábamos a reír, él me abrazaba cuando estaba triste, me decía: ‘Vamos a comer salchichón con arepa’, me decía muchas cosas, va a hacer mucha falta”.

El cuerpo de Alexis Gómez fue encontrado en el corregimiento Palmitas, presentando múltiples heridas de arma blanca, tras haber estado desaparecido durante ocho días. La comunidad señala a un hombre de 39 años, que habría mostrado interés en el joven y que actualmente se encuentra en paradero desconocido. Esta es una de las hipótesis que las autoridades están investigando.

Publicidad

"El verdadero culpable de haber secuestrado al niño es una persona posesiva, un enfermo que atenta contra la inocencia de los niños", manifestó Willintong Arley Cano, entrenador de fútbol de Alexis Gómez, quien lo recordó como alguien lleno de ilusiones.

“Seguimos en la búsqueda de los supuestos autores materiales de este hecho tan lamentable, seguimos en avance de la investigación mediante algunas labores investigativas de elementos que nos puedan llevar a la captura de estos sujetos o de este sujeto, que muy seguramente es el autor material”, informó el coronel José Fonseca, comandante operativo de la Policía del Valle de Aburrá.

Seres queridos y amigos de Alexis están decididos a no permitir que la impunidad prevalezca. Exigen que se haga justicia de manera pronta y contundente, para que este terrible crimen no quede impune.

Publicidad

Puede ver: