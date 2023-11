Aumento de impuesto predial agravará crisis de vivienda en el país, según Camacol

Con gran preocupación el gremio de la construcción y vivienda advirtió que el proyecto de ley propuesto por el Gobierno nacional modificará la actualización catastral y con ello se daría un aumento en el cobro de este impuesto, desincentivando la compra de vivienda en el país que actualmente atraviesa una crisis con una caída del 48 % durante 16 meses.

Desde Medellín, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, ratificó que esto empeoraría aún más el panorama nacional para la adquisición de vivienda.

"Nos preocupa mucho el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional para incrementar los topes de liquidación del impuesto predial claramente no son paliativos hoy hay unos topes que existen desde el año 2019 para la actualización catastral los topes son para las viviendas sociales iguales a la inflación, no pueden superar el 100% del IPC en los demás casos no puede superar el IPC + 8 y lo que estamos viendo es que los incrementos a esos topes van del 50% al 300% , sin duda puede desincentivar a agravar más la crisis que está atravesando", indicó Herrera.

El posible aumento del impuesto predial que propone este proyecto de ley también afectaría, según él, considerablemente, el valor del cánon de arrendamiento

"En Colombia cerca dos de cada 10 viviendas de interés social que se venden, las compran inversionistas para poner arrendar y un incremento en los en los valores del predial sin duda van a presionar al alza, Los valores de los cánones de arrendamiento para hogares también, que necesitan acceder a una VIS, en arrendamiento por su imposibilidad para comprar", complementó.

¿Cómo está la compra de vivienda en Colombia?

En Colombia más de 30.000 hogares han desistido de la compra de su vivienda nueva durante el año 2023 . Tan sólo enero y octubre del 2023 se dejaron de vender 97.000 viviendas nuevas en Colombia, de las cuales 77.000 fueron viviendas de interés social , según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

Pero la crisis de la vivienda no sólo se vive en la compra , sino también en el desempleo. En lo corrido del año se han generado 16 mil fuentes de trabajo, una cifra inferior a la anterior a la pandemia que superaba los 47 mil empleos.

"Esto impacta las industrias encadenadas a las edificaciones (despachos de cemento y producción de concreto, entre otros), así como la economía popular asociada al sector de la construcción (ventas minoristas, micronegocios)", reveló en su informe Camacol.

Los anuncios se hicieron durante el foro económico perspectivas del sector constructor en Antioquia que se realizó este martes en Medellín.

