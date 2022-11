Comunidades cerca de Hidroituango se niegan a evacuar sin condiciones dignas

Comunidades cerca de Hidroituango se niegan a evacuar sus casas para el eventual encendido de la hidroeléctrica por falta de garantías y condiciones dignas para atender a los pobladores mientras desalojan sus hogares.

EPM señaló que este martes se hará el simulacro de evacuación a las 9 de la mañana con unas 3.500 personas de 19 veredas de Puerto Valdivia y Tarazá, así como otras tres de Briceño e Ituango, en Antioquia.

Sin embargo, las comunidades aguas abajo no están cómodas con el desalojo y tampoco con la incertidumbre que está generando un eventual riesgo por el encendido de Hidroituango. Por lo que Jhorman Martínez, líder social de Puerto Antioquia de Tarazá, aseguró que las poblaciones ribereñas no van a evacuar.

"Nos oponemos, no vamos a evacuar, tristemente no lo vamos a hacer. Porque sabemos que con nosotros y las comunidades de río abajo están jugando con nuestras necesidades y nuestra zozobra. Quieren que abandonemos nuestras casas pero no nos dan realmente el valor agregado que merecemos nosotros", manifestó el líder comunitario.

Marco Cardona, presidente de la junta de acción comunal de los barrios El Paraíso y La Balastrera de Puerto Valdivia, afirmó que no hay condiciones dignas para evacuar.

"Aquí mi comunidad está con mucha zozobra con esa hidroeléctrica porque están diciendo que evacuemos, evacuemos, y ninguno se ha presentado de EPM. Solamente para irnos por allá para unos potreros y dejar las casas solas sin garantías y sin nada", insistió el campesino.

Por su parte, Diego Gómez, habitante de Tarazá, Antioquia, pide un lugar adecuado para que se puedan albergar con alimentos y buenas condiciones.

"El llamado mío es que antes de que nos manden a evacuar traigan un plan de contingencia, un plan de choque, de qué manera vamos a atender a la población mientras están fuera de sus hogares. Y en caso de una eventualidad y hubiesen pérdidas materiales, de qué manera van a reparar a las familias", aseveró.

Durante este fin de semana, EPM y la Gobernación de Antioquia adelantan mesas técnicas con las comunidades para buscar acuerdos para estas evacuaciones preventivas.

