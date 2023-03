Con polémica, aprueban recursos por 1.4 billones para que Quintero construya cárcel en Medellín

En una sesión de opiniones divididas, el Concejo de Medellín aprobó vigencias futuras por $1,14 billones para construir la Cárcel Metropolitana para sindicados.

Con una votación de 11 contra 9, y teniendo en cuenta la ausencia de un concejal por incapacidad médica, el Concejo Distrital aprobó el proyecto propuesto por Daniel Quintero para construir una Cárcel Metropolitana para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad en seis pabellones.

Según José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad de Medellín, la construcción de esta cárcel mejorará las condiciones de hacinamiento que hay actualmente en las estaciones de Policía de la ciudad.

“La importancia principal es dignificar las condiciones en las que se encuentran los privados de la libertad y sindicados de la libertad en las 27 estaciones de Policía en el distrito de Medellín”, destacó el funcionario.

Con esta decisión se aprobaron más de $56.200 millones anuales, durante 12 años, para que entre 2024 y 2026 se construya el centro penitenciario en San Cristóbal, lo que ha generado controversia pues el lote elegido colinda con parcelaciones, urbanizaciones y viviendas.

Otro de los puntos señalados durante la sesión fue descrito por el concejal Alfredo Ramos, quien argumentó que en el proyecto se destinan recursos para prestar los servicios básicos a la población sindicada y prestar el servicio de vigilancia y custodia, algo que según el concejal, no lo permite la ley.

“Estarían aprobando vigencias futuras que no permite la ley, artículo 63 ley 2197 de 2022, aquí dicen que no pueden hacerse ni para servicios de tratamiento penitencias y no puede hacer para vigilancia y protección de la comunidad carcelaria”, agregó.

Se espera que, si todo transcurre como se planea, que la cárcel entre en funcionamiento en 2026, bajo un modelo de administración público-privado.

