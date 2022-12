Conductor del vehículo que arrastró a un perro en la vía Medellín - Bogotá se presentó a la Policía

A través de redes sociales empezó a circular un video que muestra cuando un vehículo arrastra a un canino durante varios metros en el tramo de la vía Marinilla - El Santuario. Además, en la grabación, se evidencian las precarias condiciones en las que se encuentra el animal, por lo que la Fisacalía General de la Nación y su Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) decidieron investigar el caso.

“Inmediatamente conocimos estos hechos, se inició con la búsqueda de la persona, logrando dar con su ubicación. En coordinación con el grupo especializado en maltrato animal de la Fiscalía General de la Nación, se realizaron las actividades correspondientes de arraigo de la persona para lograr su plena identificación”, manifestó el coronel William Castaño Ramos, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.

SI bien el responsable se presentó ante la Policía, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía está a cargo de la investigación de los hechos y decidirá qué hacer con el conductor.

Según la Ley 1774 de 2016, los animales como seres sintientes no son cosas y recibirán protección contra el sufrimiento y el dolor, principalmente, el causado directa o indirectamente por humanos.

Según la persona que tomó el video, por más de 10 kilómetros estuvo siguiendo la camioneta y pitándole para avisarle, pero el conductor ni se dio por enterado.

"El perrito colgando del carro. Esto es infame. La velocidad a la que va, casi 100 kilómetros por hora, el perrito ya está muerto", dice el hombre que grabó el video que fue compartido por Juliana Álvarez, líder ambientalista de Medellín.

El video ya supera las 4.000 reproducciones y cuenta con varios comentarios que crítican a la persona que maneja la camioneta por tan "infame" acto contra la vida de los animales.

"Esto es lo peor que he visto mucho tiempo. Esa persona no merece nada bueno en esta vida. No lo conozco y ya lo odio"; "Bueno, hay que encontrarlo y hacerle lo mismo para que todos podamos verlo"; "Esto es demasiado enfermo. Es el límite de la maldad humana", son algunos de los comentarios.

