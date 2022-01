Daniel Quintero a Duque: “Que no se meta en la campaña de Medellín, yo no me meto en su gobierno”

En los últimos días, el presidente Iván Duque lanzó un trino en referencia a las declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre los empresarios del GEA, contra quienes usó la palabra mafias.

“El matoneo de políticos a la iniciativa privada, a los emprendedores y a las empresas es propio de los métodos fracasados del Socialismo del Siglo XXI. No a la estigmatización empresarial, ni a las expropiaciones, ni al odio de clases que ha arruinado varios países de la región”, escribió Duque en su cuenta de Twitter.

Este miércoles, el alcalde Quintero respondió en Mañanas BLU al presidente Duque y le pidió no meterse en la campaña de revocatoria.

“Siempre he tratado de manejar las relaciones institucionales con el Gobierno Nacional. ¿Qué le pediría yo al presidente Duque? Que no se meta en política, que no se meta en la campaña de Medellín, que yo no me le estoy metiendo en la campaña nacional ni estoy hablando de él y de sus resultados”, expresó.

Quintero, contra quien hay un proceso de revocatoria ratificado por la Registraduría Nacional , le pidió a Duque trabajar juntos en lo que le queda de gobierno.

“Que en estos meses construyamos, porque la alternativa de ponernos a pelear, entre instituciones, me parece un tanto odiosa”, agregó.

La declaración a la que se refería Duque en el trino, la dio Quintero a la revista Semana, en donde lanzó varios dardos contra el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)

“Aquí lo que había era unos carteles, unas mafias, donde se sumaban el GEA, el uribismo, el fajardismo, y todos tenían un acuerdo de hacerse pasito y llegó alguien independiente, puso el dedo en la llaga y eso les ha dolido mucho”, dijo Quintero.

