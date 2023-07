Diez heridos dejó aparatoso accidente de bus que cayó a un abismo en el oriente de Antioquia

Un aparatoso accidente de un bus se registró en una vía de Antioquia que comunica a los municipios de Santa Bárbara y Abejorral, en el Oriente del departamento.

El siniestro vial ocurrió en la vereda Canteras de Abejorral, donde el conductor del bus de servicio público perdió el control, se salió de la carretera y rodó unos metros por la montaña hasta terminar estrellado contra un árbol.

Al sitio acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara y paramédicos del hospital San Juan de Dios para atender a los heridos. En total, fueron 10 las personas que resultaron heridas y tuvieron que ser llevadas a un centro médico.

"El Crue departamental determinó que fueran trasladadas no a Abejorral sino a santa Bárbara de modo tal que si tuvieran que ser trasladados a un hospital de mayor complejidad, pues no fuera tan complejo. Una de las teorías que es que fue una falla mecánica, pero gracias a Dios no se presentaron muertos" como lo explicó el alcalde de Abejorral, Julián Muñoz.

Las dos personas que llevaron la peor parte sufrieron traumas encéfalocraneano. El bus, de placa SKR401 y perteneciente a la empresa de transporte público Sonar, fue retirado del lugar y ahora está siendo analizado por peritos para determinar las causas del accidente.

