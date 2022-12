Disidencias de las Farc impiden retorno de campesinos de Anorí a sus casas tras levantar el paro

La protesta pacífica campesina en Anorí se podría convertir en una crisis humanitaria por la falta de alimentos y elementos de aseo para las familias que continúan en la cabecera municipal.

Gracias a los acuerdos, el paro de 3.000 campesinos se levantó después de nueve días. Sin embargo, no han podio regresar a sus casas debido a que la disidencia del frente 36 de las Farc, liderada por ‘alias Cabuyo’, amenazó con panfletos y audios a quien retorne a las 56 veredas o los transportadores que presten el servicio.

De hecho, otras 200 personas de las veredas Norizal, La Plancha y Dos Bocas tuvieron que salir desplazadas y llegaron en chivas al pueblo.

"Las comunidades no han podido regresar por algunos panfletos y algunos audios y pues la empresa de carros que hay hacia la zona rural no ha podido hacer su trabajo porque también fue intimidada para que no mueva los vehículos, entonces la gente sigue aquí en el casco urbano", señaló José David Hernández, líder de las protestas en Anorí.

Los representantes comunitarios piden a las autoridades locales y departamentales que brinden ayudas humanitarias a toda esa población y que la Fuerza Pública de garantías para su retorno, pues temen retaliaciones de ese grupo armado.