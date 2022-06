En cuatro años, ¿Daniel Quintero a la Presidencia? Esto respondió el alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien la Procuraduría General de la Nación le levantó la suspensión provisional impuesta por supuesta participación en política, habló en Mañanas Blu sobre su futuro una vez finalizado su periodo como alcalde de Medellín.

A la pregunta de si aspirará en cuatro años a la Casa de Nariño, Quintero fue enfático en decir que depende de si lo sacan o no del panorama político.

“Voy a estar muchos años en la política si me dejan y si no me eliminan como lo han tratado de la política. El proceso en la Procuraduría no ha terminado, el proceso busca mi eliminación y mi inhabilidad por 15 años de la política, pero mientras pueda opinar, mientras pueda escribir un trino estaré hablando de política. Esta Colombia le ha fallado a mucha gente a campesinos, a jóvenes, a indígenas, a negros, a afros y yo estoy aquí porque hay que entender y hay que cambiar esas variables que dejan tanto atraso", indicó el mandatario local.

El funcionario habló de lo que espera del nuevo gobierno de Gustavo Petro en los próximos cuatro años.