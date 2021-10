EPM omitió recomendaciones de expertos para evitar emergencia de Hidroituango: auditoría forense

BLU Radio conoció apartes de las conclusiones de una auditoría forense hecha por firma Jahv Mcgregor a Hidroituango , un informe de más de 800 páginas en los que se evidencian 33 hallazgos técnicos y financieros.

Primero hay que indicar que esta auditora, que elaboró este informe durante diez meses, entregó sus resultados de manera física el 18 de diciembre de 2020 al entonces gerente Álvaro Guillermo Rendón, en cumplimiento de los acuerdos de confidencialidad como un nuevo insumo para la defensa de EPM.

Esta entrega se hace cuatro días antes de que el 22 de diciembre se firmaran los contratos de extensión con los mismos contratistas para continuar las obras de Hidroituango, a pesar del proceso de demanda contra ellos por la contingencia ocurrida en 2018.

Sobre las principales conclusiones, pues ya se conoce de posibles errores técnicos de los contratistas, es que EPM tendría una responsabilidad por omisión con la emergencia, pues el Board de expertos internacional había recomendado a la compañía que no hiciera el plan de aceleración del desvío de río Cauca propuesto por Integral en 2014 para avanzar en las obras que presentaban retrasos desde 2012, sino que continuara con el diseño original de dos túneles para evitar un riesgo.

Lo anterior, debido a que no se habían terminado obras como la altura de 435 metros de alguna de la cota de la presa para dar seguridad o la instalación de las losas en los pisos de la galería auxiliar de desviación que finalmente falló.

El informe también señala que EPM no hizo una supervisión técnica que revisara los diseños, además de que se evidencian deficiencias en los diseños hechos y asesorados por Integral, empresa que se abstuvo de responder a la consulta de BLU Radio.

También conocimos que en septiembre de 2020 la concejala de Medellín, María Paulina Aguinaga, que estaba muy atenta a Hidroituango, envió una carta a EPM en la que recomendó hacer una auditoría forense para aclarar las responsabilidades, pero no recibió ninguna respuesta. Sin embargo, se sorprendió cuando supo que, cuando hizo esta petición, ya iba en curso la auditoría contratada.

Según la concejala, no se sabe si el informe fue engavetado por coincidencia de que se conoce a cuatro días de las firmas de la ampliaciones de los contratos o por los señalamientos a EPM, pero tiene claro quién debe dar respuesta.

"No sé si tenga relación, pero creo que el señor Álvaro Guillermo Rendón también tiene que explicarle a la ciudad por qué solicitó que se le entregara personalmente, en físico, y no dio a conocer los resultados de esta auditoría", agregó la concejala.

También se indica en la auditoría forense que hay errores técnicos de las obras hechas por el consorcio CCC Ituango, recordemos conformado por Camargo y Correa; Coninsa Ramón H y Conconcreto, estas últimas en reorganización.

Finalmente, se evidenció retrasos en las obras de Hidroituango, incluso, en 2018 antes de la contingencia. Si bien iba en 82.3%, como anunciaba en ese momento EPM, y que en diciembre se encenderían las primeras turbinas, en realidad había un retraso del 17.6% en los tiempos del proyecto.

Toda esta situación y ocultamiento del informe es lo que ha generado una discusión interna en la junta de EPM, pues no conoce esa auditoría y el mismo miembro de junta, el exalcalde Ómar Flórez, envió una carta con reclamos a la Secretaría General de la empresa para que presentara el informe, pero aún no obtienen respuesta. Incluso, ni ayer que fue una nueva reunión de la junta directiva previo al encuentro en la Presidencia de la República hoy a las 3:00 de la tarde con el alcalde Daniel Quintero, autoridades de control y el presidente Iván Duque, aunque no participará nadie de la Gobernación de Antioquia.