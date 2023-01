Estudiante de EAFIT murió ahogado en las playas de Moñitos, Córdoba

Un estudiante de EAFIT, identificado como Juan Pablo Pretelt, de 19 años, falleció ahogado en las playas de Monitos, Córdoba , cuando se encontraba disfrutando de sus últimos días de vacaciones, muy cerca al municipio de Lorica, de donde es oriundo.

Juan Pablo estaba a pocos días de regresar a Medellín para iniciar el quinto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad EAFIT, sin embargo, el mar se lo impidió, y Juan Pablo murió ahogado el 2 de enero en las playas de Moñitos Córdoba, donde se encontraba con su prima Talía Hernández, quien contó que Juan Pablo no sabía nadar.

"Venía una ola súper grande y él lo que hizo fue girarme, para que la ola le pegara a él y no a mí, pero la ola me sumergió y en el momento él me soltó y cuando salí no lo encontré, ya la playa se lo había llegado", expresó Talía Hernández.

