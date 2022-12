He sido profundamente crítico de los grupos paramilitares: senador Iván Duque

En Vive Medellín de BLU Radio, el senador del Centro Democrático, Iván Duque, señaló que respalda los procesos de desmovilización, desarme y reinserción como política de Estado y que no se oponen a la participación de las personas que hayan pasado por este proceso, salvo de aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.



“La Justicia Especial para la Paz tiene varias fallas, por ejemplo, el ministerio público no puede participar por derecho propio sino por invitación, si alguien dice toda la verdad no tendrá pena efectiva de prisión proporcional por los crímenes que ha cometido y adicionalmente no hay una exigencia clara sobre la entrega de los activos que tengan que ver con actividades ilegales”, aseguró el senador Duque.



Además, el parlamentario explicó que "He sido profundamente crítico de los grupos paramilitares".



El proyecto de acto legislativo de participación política de las Farc fue aprobado el pasado 26 de abril en la plenaria del Senado en el último debate. El siguiente paso es la conciliación para que entre en vigencia.



De acuerdo con lo aprobado, el partido que surja de las Farc tendrá garantizadas cinco curules en Senado y cinco en Cámara durante dos periodos legislativos.



Las curules a las que tienen derecho las Farc son adicionales a las de la circunscripción ordinaria.