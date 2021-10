Hidroituango: así fue reunión donde se eligió que túnel de desvío solo tendría piso en ciertas áreas

Uno de los hallazgos de la auditoría de McGregor al proyecto de Hidroituango fue una mesa de trabajo en la que “en ausencia” de EPM se decidió “disminuir las especificaciones técnicas” de la Galería Auxiliar de Desviación, que fue la que colapsó y generó los problemas en el proyecto.

¿Cómo fue esa reunión, quiénes asistieron y qué fue lo que se dijo?

Como consta en el acta 33 del 15 de julio de 2015, a la que tuvo acceso BLU Radio, la reunión fue a las 8:00 de la mañana en las oficinas de la interventoría en el campamento Tacui y asistieron en total siete personas. Por la firma interventora Tito Martínez, Clara Rosa Tamayo y Gustavo Zamudio; por el consorcio CCC Ituango Fernando Massaro y Liliana Quintero y, por la firma de asesoría Rodrigo Castillo y Jaime Alberto Berrío.

¿Quiénes no estaban ahí?

No había nadie de EPM, pero no porque no los hubieran invitado, sino porque nadie llegó ese día y quedó esa parte de la planilla sin firmar. EPM asistió a varias de esas mesas de trabajo como reconoce el informe McGregor; a esa mesa no invitaron a ninguna persona de la sociedad Hidroituango.

Publicidad

“En la mesa de trabajo se indica al contratista que se construirá losa de piso en el túnel de descarga cuatro, desde la almenara dos hacia aguas abajo. En la galería auxiliar de desviación solo se construirán losas de piso en el terreno clasificado como tipo IV y en la zona de compuertas”, indica la página dos.

El acta no es clara sobre quién de los participantes les dio la indicación a los contratistas. En este documento quedó constancia también que, para la época, la interventoría tenía dudas sobre si el programa de aceleración realmente estaba acortando los tiempos, pues había evidencia de que en la excavación de los túneles de descarga los rendimientos de la obra estaban por debajo de lo esperado a pesar de la implementación de jornadas de trabajo de 14X7 (14 horas, siete días a la semana).

Escuche la noticia completa en Meridiano BLU: