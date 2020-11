¡Indignante! Tiran de una bicicleta a niño en Medellín por no conseguir dinero en la calle

Un complejo caso de maltrato infantil ha generado indignación en Medellín , donde las autoridades tratan de dar con el paradero de los implicados quienes, de acuerdo con la denuncia, serían ciudadanos venezolanos.

Según la denuncia de una ciudadana, quien pidió no publicar su nombre, el pasado lunes 2 de noviembre, en la glorieta de

la carrera 80 con calle 35, observó cómo un adulto le reclamaba al menor de edad que lo acompañaba por no haber conseguido dinero vendiendo en la calle, la misma razón por la que no le dio comida.

Estaba con mi esposo y mi hija y, al ver la situación, en la que el adulto, que es venezolano, le decía que por perezoso no iba a comer y lo echaba, decidimos darle al niño una porción de pollo, pero el señor lo volvió a increpar a pesar de nuestra petición de que no lo molestara más. contó la señora.

Ella agregó que en ese momento es cuando le tumban la comida y se lo intenta llevar en una bicicleta.

“Nosotros comenzamos a grabar y cuando cogió al niño a la fuerza, el niño comenzó a pedir ayuda y a gritar y es cuando lo tira al piso”, dijo.

Aunque la denunciante aseguró que tanto el niño como el adulto tienen nacionalidad venezolana, esta información no se ha precisado pues no se tiene información sobre el paradero de estos.

Desde la Policía Metropolitana informaron que están verificando con el inspector de la zona para determinar si atendieron el caso, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha recibido reporte del hecho.

Ante esto, Migración Colombia pidió, a través de redes sociales, ayuda para identificar y detener al agresor.