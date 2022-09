Lancheros suspendieron transporte fluvial por amenazas de grupos armados en Zaragoza, Antioquia

Por intimidaciones de grupos armados, los lancheros suspendieron el transporte de pasajeros en el río Nechí en Zaragoza, Antioquia.

Entre las poblaciones afectadas se encuentran Atoná, El Mata, corregimiento de Charcón, Anorí, y el municipio de Nechí, las cuales se conectan través del transporte fluvial por movilización más rápida con el casco urbano de Zaragoza y dinamización de la economía de la zona, una situación que afecta por amenazas de grupos armados a los transportadores fluviales.

“Vi algo en redes y, cada que hay una alarma, he estado muy en contacto con mucha población. Cuando alguien me informa, como funcionario público, me da la obligación de tomar acciones; estamos en eso”, dijo el brigadier general Óscar Leonel Murillo Díaz, comandante Séptima División del Ejército Nacional.

Cabe recordar que en la zona hay presencia del Clan del Golfo y el ELN.

