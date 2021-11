Ocupación de camas UCI en Rionegro, Antioquia, supera el 90%; solo hay tres disponibles

En Rionegro hay alerta por la alta ocupación de camas UCI, pues en esa localidad del Oriente de Antioquia solo hay tres de estas camas disponibles. La tendencia se traslada a toda la subregión, donde de 76 camas, solo hay cuatro disponibles.

A pesar de que bajaron los casos por hospitalización por casos de Covid-19, en Rionegro la ocupación de camas UCI sigue alta. Según el alcalde del municipio, Rodrigo Hernández, el municipio tiene en el momento 57 camas activas, de las cuales 54 están siendo ocupadas, es decir una ocupación del 94.7%.

“Recordemos que Rionegro tiene cerca de 120 camas, en la medida en que se van reportando los casos se van habilitando nuevamente estas camas ante los diferentes organismos de control, la seccional de salud del municipio y de esa forma vamos atendiendo los casos que se presentan en Rionegro ”, puntualizó Hernández.

En ese mismo sentido, el Sistema de Monitoreo del Ministerio de Salud alertó en todo el Oriente Antioqueño sobre la ocupación en las UCI, pues en esa subregión, de 76 camas, 72 están ocupadas.

Jorge Giraldo Restrepo, coordinador de Urgencia y Cuidado Crítico del Hospital San Vicente Fundación, sede Rionegro, señaló que el cuarto pico de contagios ya es una realidad, y dice que en este momento la ocupación UCI está entre el 90% y 94%.

“Pero la alerta no se da principalmente por el COVID , a excepción de las personas que no están vacunadas. Entonces si vemos un cuarto pico, pero con enfermedades no graves, esto gracias a la cobertura de vacunación”, explicó Restrepo.

Adicionalmente, Restrepo afirmó que, en su mayoría, las personas que se encuentran en las UCI, es por otras patologías, como cáncer y enfermedades cardiovasculares.