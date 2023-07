Partido Liberal le daría su aval a Fico Gutiérrez para la Alcaldía de Medellín

Fue Eugenio Prieto, precandidato a la Gobernación de Antioquia quien dio a conocer el video en el que aparece en compañía de César Gaviria, presidente del Partido Liberal, solicitando el aval, como candidato a la alcaldía de Medellín, para Federico Gutiérrez.

Allí, Gaviria responde que la idea existía hace tiempo, y que "ya llegó el momento para que le demos expresamente el apoyo, yo he hablado con él en varias oportunidades, pero como él no se había lanzado, pues no sabía cómo respaldar. Mi intención es esta semana tomar esa decisión".

Así las cosas, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez llegaría a las elecciones de octubre con los avales de su partido Creemos y del Partido Liberal.

Publicidad

Le puede interesar: