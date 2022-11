"Plazo de 30 de noviembre para entrada de Hidroituango no se debería mantener": gobernador Gaviria

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se pronunció sobre la entrada en operaciones de Hidroituango , que se espera sea a finales de noviembre; según dijo, solicitará un nuevo puesto de mando unificado para evaluar los plazos y las directrices de todas las entidades involucradas, pues, según él, no hay claridad en las instrucciones que se han dado.

En diálogo con Mañanas Blu, Gaviria comentó que la comunicación del PMU “no ha sido la conveniente”, lo que significa un problema de información entre la población, el gobierno regional, EMP y la unidad de riesgo que está siguiendo el avance del megaproyecto.

Y es que, justamente, hay incertidumbre por las decisiones respecto a las evacuaciones preventivas que se tomarían para poder encender las turbinas programadas para este mes y que fue una de las peticiones del presidente Gustavo Petro, quien pidió no iniciar operaciones hasta asegurar a la comunidad río abajo.

“La decisión es que se va a definir la evacuación de la población en la zona de más alto riesgo, serían, aproximadamente, unos 6.000 habitantes de los 38.000 que se había mencionado (…) Estos estarían en una situación de alerta, preparados para cualquier movilización en el caso de que se presente alguna situación en el encendido de Hidroituango”, indicó.

En ese sentido, recalcó que el encendido podría aplazarse por otros 15 o 20 días para asegurar que no se presenten factores de riesgo y que, así, se terminen los ensayos y pruebas; dijo que ese retraso no afectaría en nada las operaciones, pues actualmente “los embalses del país están llenos”.

“Hace una semana le escribí al presidente Gustavo Petro, y me sostengo en esa solicitud, en el sentido en que se amplie el plazo para la entrada en operación de Hidroituango. Me parece que el plazo del 30 de noviembre no es uno que hoy se deba mantener, teniendo en cuenta que los embalses del país están llenos y la entrada de Hidroituango no impactaría”, aseveró.

